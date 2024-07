La actuación de David Hasselhoff en un concierto en Múnich ante miles de personas

Nacido en Maryland en 1952 (71 años) y su carrera profesional siempre ha estado de alguna manera vinculada al mundo de la música, aunque es innegable que para la mayoría del público Hasselhoff es conocido bien por su papel de Michael Knight en El coche fantástico (1982-86) o por el de Mitch Buchannon en Los vigilantes de la playa (1989-2001).

David Hasselhoff con el coche fantástico

Y, aunque es cierto que tiene una filmografía razonablemente extensa, fuera de esos dos papeles lo más destacado de su trayectoria han sido papeles muy particulares, bien en cine absurdo (Piraña 2 3D, Sharknado), bien parodiándose a sí mismo (como en el revival de Baywatch o en Objetivo: Hasselhoff) bien en memorables cameos (Hijos de la anarquía, Guardianes de la galaxia, Vol. 2, El joven Sheldon o Los Goldberg).

Su último trabajo en pantalla, de la línea de la autoparodia es ya de 2022: Ze Network, en la que «Hoff» consigue un papel principal en un espectáculo alemán para acabar envuelto en una conspiración internacional de ex asesinos de la guerra fría.

David Hasselhoff en Ze Network Imagen promocional

Sin embargo, su carrera musical no es menos prolífica. Solo en la década de los noventa llegó a lanzar al mercado ocho álbumes de estudio, que estuvieron precedidos por lo tres que vieron la luz durante los ochenta: Night Rocker (que, según el actor, solo vendió siete copias en EE.UU.), Knight Lover y el último de ellos, en 1989, Looking for freedom, que, como estoy segura muchos recuerdan, aunque entre las nuevas generaciones muchos no lo saben, se convirtió en el himno de la caída del muro de Berlín, aunque un poco por casualidad: dentro de su gira europea, le habían ofrecido actuar en un hotel en Alemania, pero él se negó. Quería cantar sobre el muro o nada. Y así fue como, en la nochevieja de 1989, Hasselhoff cantó, con una chaqueta iluminada, sobre un recién caído muro ante dos millones de personas.

No es extraño pues, habida cuenta de que su carrera actoral se ha basado, principalmente, en interpretarse a sí mismo, que su faceta musical haya seguido presente. Entre sus últimos trabajos se destacan el sencillo True survivor, Sweet Caroline o, por supuesto (aunque ya de 2017) Guardians Inferno para Guardianes de la Galaxia, Vol. 2.

Y por eso no es tampoco de extrañar que en Alemania, donde es un ídolo desde aquella nochevieja del 89, fuera invitado, el pasado 22 de junio, a participar de manera activa en un concierto de Andreas Gabalier en el Olympia stadium de Múnich, antes decenas de miles de personas que lo vitorearon y aplaudieron. Hasselhoff cantó nuevamente Looking for freedom ataviado con su icónica bufanda de piano, mientras Gabalier, a su lado, sostenía un flotador de rescate.