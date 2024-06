ERC lanza un ultimátum: o hay acuerdo de investidura antes de acabar julio o habrá repetición electoral

AFP via Getty Images

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha fijado este sábado el plazo de un mes, hasta finales del próximo julio, para conseguir un preacuerdo con el PSC o con Junts para formar un nuevo Govern y evitar una repetición electoral en Cataluña.

Rovira ha planteado este plazo de negociación durante su intervención, vía telemática, ante el Consell Nacional de ERC, que se ha reunido este sábado de forma extraordinaria en Barcelona.

A su juicio, "falta voluntad política" por parte de PSC y Junts para llegar a un acuerdo en el nuevo modelo de financiación de Cataluña, que ya se acordó en el Estatut de Cataluña de 2005 y del que también se habló en 2012.

"No se ha dejado nunca de negociar, no hay excusas" para llegar a un acuerdo ahora en el tema de la financiación catalana.

"Como no queremos llegar al límite del 25 de agosto (establecido por los plazos legales) porque los acuerdos de última hora y en el último minuto no son buenos, hemos hecho saber que queremos un preacuerdo a finales de julio", ha anunciado Rovira.

ERC, ha indicado su secretaria general, tiene cuatro 'carpetas' sobre temas a negociar que considera prioritarias: la primera es la resolución del conflicto político en Cataluña; la segunda, una "financiación justa y singular" que saque a Cataluña del régimen común; la tercera, el reconocimiento nacional y la prioridad de la lengua catalana, y la cuarta, las políticas republicanas: recursos para pymes, educación, sanidad y vivienda.

ERC ha creado, según ha asegurado, equipos de negociadores para cada una de las esas cuatro carpetas, para avanzar en el diálogo con las otras fuerzas políticas y conseguir un preacuerdo a finales de julio para, posteriormente, compartirlo con la militancia de Esquerra.

Marta Rovira ha alertado que mientras ERC "sí se mueve" para conseguir una negociación, no están recibiendo respuestas del PSC y de Junts.

"ERC no es el solucionador" del mapa político catalán resultante de las elecciones, ha considerado, para añadir que "hay otras sumas que se pueden dar, como las del PSC y Junts, que se han entendido otras veces" o la del PSC, PP y Vox, que se ha dado en algún consistorio.

La dirigente de Esquerra ha insistido en que "el tiempo (de la negociación) acaba a finales de julio".

Illa: "Sólo hay dos opciones"

Por su parte, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado este sábado que solo existen dos desenlaces posibles a las negociaciones para formar gobierno en Cataluña: "O hay pacto de progreso o hay elecciones".

En su intervención en Mataró (Barcelona) en el Congreso del PSC de la comarca del Maresme, ha manifestado que "un pacto de progreso del PSC, ERC y Comuns" es la "única posibilidad", puesto que suma 68 diputados, lo necesario para tener la mayoría en el Parlament.

"Las otras mayorías aritméticas posibles no son viables políticamente, algunas porque las han descartado las formaciones políticas que las deberían hacer, y otras porque las hemos descartado nosotros: con Vox y el PP no tenemos nada que hacer", ha subrayado.

Illa ha recordado que el PSC ha conseguido 42 diputados, "que son muchos, pero no son suficientes, se necesitan 68", pero que en base a los resultados les toca liderar el pacto que espera acabar rubricando con ERC y los Comunes.

"Es una muy buena oportunidad para Cataluña, que podamos sumar tres formaciones de progreso, que podamos hacer un buen programa", ha manifestado.

Además, el líder del PSC ha indicado que el pacto debe hacerse "con discreción, con oficio político, con un trabajo metódico y ordenado, buscando horizontes de estabilidad para poder trabajar".

Sobre esta última cuestión, ha añadido que "discreción no quiere decir secretismo: cuando haya resultado explicaremos el fruto de este trabajo, sea el que sea".

En cuanto a las otras formaciones, ha afirmado que “no quiere decir que tengan que quedar excluidas” del debate político, y ha subrayado que tanto el PP como JxCat, de los que ha reconocido sus buenos resultados, pueden participar a lo largo de la legislatura "en acuerdos amplios y transversales para tirar adelante ciertas políticas públicas”.

Illa ha subrayado que Cataluña no es tan diferente de Francia, donde la extrema derecha liderada por Marine Le Pen tiene la posibilidad de ganar las elecciones legislativas, puesto que el Parlament cuenta en la actualidad con dos formaciones de este tipo: Vox y Aliança Catalana.

Con relación a las elecciones en Francia, ha subrayado que la izquierda combate a la ultraderecha "juntándose, dejando de lado las diferencias", para formar un frente único.

Turull carga contra Illa

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha cargado este sábado contra Salvador Illa, y ha avisado de que la negociación sobre la financiación de Cataluña no puede ser "moneda de cambio" para hacerse con la Presidencia de la Generalitat.

"Que Pedro Sánchez intente vender ahora ese tipo de dos por uno, su Presidencia y la de Salvador Illa, por la financiación es inadmisible", ha criticado en el Consell Nacional del partido celebrado en Bolvir (Girona).

A su juicio, Cataluña se merece una financiación justa, a la vez que un presidente que respete y haga respetar las instituciones y "no uno que participe de un chantaje y un mercadeo del poder por el poder".

"La financiación propia de Cataluña debe ir vinculada a quien quiera ser y seguir siendo presidente del Gobierno de España o quiera tener Presupuestos Generales del Estado, no como moneda de cambio para tener cualquier presidencia de la Generalitat", ha alertado.

También ha criticado que se está jugando "con el futuro y el bienestar de los ciudadanos como moneda de cambio para beneficios de partido", algo que ha tachado de inmoralidad.

Asimismo, ha instado a Illa a "defender más a los catalanes y menos al Partido Socialista, cuando los intereses son contrapuestos", en materia de inmersión lingüística, infraestructuras y el derecho de autodeterminación.

Ha recetado a los socialistas que lleven a cabo "menos maniobras extrañas para llegar al poder a cualquier precio", después de arremeter contra, a su juicio, la falta de acción de Illa sobre Rodalies, el Corredor Mediterráneo y la Ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Turull ha asegurado que desde Junts serán generosos, humildes y generarán todas las complicidades del mundo, así como no se rendirán: "Acumularemos complicidades y no acumularemos reproches. Es un momento y una oportunidad, no para Junts, es un momento y una gran oportunidad para Cataluña y para el independentismo catalán".