Salen a luz nuevos detalles sobre la inesperada ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez se han convertido en el centro de todas las miradas esta semana después de que anunciasen habían puesto punto y final a su relación y tomar caminos separados. La noticia la daba la modelo a través de una publicación en su cuenta de Instagram en la que admitía que "no ha sido el mejor final para una historia tan bonita".

Ninguno de los dos ha querido revelar más detalles sobre los motivos que les habrían llevado a separarse, sin embargo, ya han empezado ha salir a la luz algunos de ellos. "Se han bloqueado y ella le ha borrado de todas partes, Álvaro no ha sido infiel y el amor no se ha acabado", confesaba la periodista Pepa Jiménez en Mañaneros, unas palabras con las que ha dejado ver que tal vez podría haber una segunda parte del noviazgo, aunque para es habría que esperar algo de tiempo, ya que por el momento no parece ser que vaya a ser así.

La pareja llevaba tres años de relación, a través de los cuales no han dudado presumir de su amor en contadas ocasiones. Ambos han protagonizado varios viajes juntos que les han situado como una pareja muy querida dentro de España. No obstante, hace un par de semanas, los rumores de ruptura comenzaban a recaer sobre ellos, aunque terminaron por disuadirse cuando la pareja viajó a los fiordos noruegos.

Tras conocerse la ruptura, algunos han tachado a María José y a Álvaro de montajistas, pues este viaje formaría parte de un acuerdo publicitario por el que estaban unidos temporalmente. Sin embargo, la modelo ha desmentido esta acusación a través de sus redes sociales y ha aclarado que no ha "cobrado absolutamente nada" por el viaje.

"Me parece una propuesta interesantísima. Es más, en mi perfil aparece mi email por si alguna compañía está interesada en pagarme por viajar. Estoy dispuesta a viajar todo el año", ha bromeado María José, aunque parece que estos comentarios no han sentado especialmente bien a la modelo.

Fue el pasado 27 de junio cuando María José lanzó el comunicado que dejaría helados a sus seguidores de Instagram por ser completamente inesperado. Anteriormente, la modelo ya había indicado en una entrevista que había pedido "un periodo de reflexión a Álvaro porque necesitaba pasar más tiempo" con su hijo. De este modo, podría entenderse que su viaje a Noruega, el cual realizaron junto al pequeño Elías, fruto de su matrimonio con Jordi Nieto.

Al llegar a España la pareja publicó en sus redes sociales un carrusel de imágenes en las que recogían uno de los mejores momentos que habían vivido juntos, según ellos mismos afirmaron. Incluso el jinete llegó a admitir que se habían casado en el barco, ya que estaban atravesando una buena situación a nivel sentimental, pero la realidad sería completamente distinta.

Finalmente, la pareja dejaba que la verdad saliese a luz y confesaban a sus seguidores que se habían distanciado. "Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero, como siempre, me quedo con los buenos recuerdos vividos en estos tres años, que han sido muchos", revelaba la sevillana, dejando ver que la ruptura no había sido amistosa.

María José y Álvaro han dejado de seguirse en sus redes sociales, no obstante ambos aún conservan fotos juntos en sus perfiles, lo que podría demostrar que aún hay un cariño especial entre ellos tras pasar tres años juntos. Aunque por el momento habrá que esperar para ver si se dan una segunda oportunidad o el vínculo entre ambos queda zanjado para siempre.