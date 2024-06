Qué se sabe del doble asesinato machista de Zafarraya: él tenía antecedentes y las mató con una escopeta

Conmoción en la localidad granadina de Zafarraya después de que este sábado una joven de 20 años y su madre de 49 hayan sido asesinadas, ambas por disparos con un arma de fuego. Un crimen que parece estar relacionado con la aparición de otro cadáver, el de un hombre de 34 años que era la pareja de la joven y que se ha suicidado en su propio domicilio. Todo apunta, por tanto, a que el hombre habría acabado primero con la vida de ellas, por lo que se trataría de un nuevo crimen de violencia machista.

Así lo ha declarado este mismo sábado el subdelegado de Gobierno en Granada, José Antonio Montilla quien ha expresado que, a la espera de lo que determine finalmente la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, "todo apunta que estamos ante un caso de violencia contra la mujer".

Los hechos han ocurrido de madrugada cuando el otro hijo de la familia ha encontrado los cuerpos de su hermana y su madre en su vivienda, por lo que ha procedido a dar aviso a las autoridades, que han recibido la alerta a las 6.00 de la mañana. Tras ello, los agentes han encontrado el tercer cuerpo sin vida en otro domicilio, el del supuesto agresor y expareja de la joven, "fallecido supuestamente por suicidio por disparo en la cabeza con escopeta de caza".

La Guardia Civil, que está investigando los hechos, ha confirmado también que la principal hipótesis es que se trate, así, de un caso de violencia de género en el que el hombre habría acabado primero con la vida de ellas con esa misma escopeta y posteriormente, al volver a su casa, se habría quitado la vida. De momento, el Instituto Armado se encuentra haciendo las pruebas de balística correspondientes para poder vincular las tres muertes.

El hombre, de 35 años, es español y cuenta con antecedentes, pero no por violencia de género. Según Efe, ya no era pareja de la joven puesto que hacía poco que habían decidido acabar su relación. El delegado de Gobierno también ha precisado que no existían denuncias previas de maltrato ni que la joven estuviera dentro del sistema de protección a víctimas de violencia de género (VioGen).

Pésame de las autoridades

A la espera de que se confirme el crimen machista, las autoridades han condenado lo ocurrido y han mostrado su pésame a la familia y amigos de las víctimas. Así lo ha declarado, entre otros, el presidente de la Diputación de Granada y del PP de la provincia, Francis Rodríguez, quien ha utilizado su perfil en redes sociales para mostrar su consternación por los "graves hechos" de Zafarraya: "Mi pésame a los familiares y amigos y mi más rotunda condena y rechazo a la violencia machista", ha añadido Rodríguez en un mensaje escrito en X, antes Twitter.

Mi pésame a los familiares y amigos y mi más rotunda condena y rechazo a la violencia machista. — Francis Rodríguez (@franalhendin) June 29, 2024

También lo han hecho desde el PSOE de Granada. "Consternadxs e indignadxs ante el macabro suceso acontecido en #Zafarraya en el que dos mujeres han muerto en un supuesto caso de violencia machista", han escrito también en sus redes sociales.

De la misma forma, preguntada por este hechos antes de participar en un acto con los colectivos LGTBI de Castilla y León, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado estar "muy preocupada" por lo ocurrido y ha afirmado que desde su departamento están "muy pendientes de la investigación". Asimismo, ha advertido que el negacionismo de la violencia machista "es muy peligroso" y ha asegurado que "hay que condenarlo todos los días" porque la violencia de género es "estructural" y dificulta que se avance hacia la igualdad con "más agilidad".