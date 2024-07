Lo que (casi) nadie sabe de Joe Pesci: una hija anónima y sesenta años de carrera musical

Es uno de los eternos secundarios. Prueba de ello es que las tres veces que ha estado nominado al Oscar ha sido en la categoría de mejor actor de reparto, esa que él ha llegado a dominar: la del segundo plano, la de hacer de cualquier papel un gran papel.

Aunque lo habían nominado por Toro Salvaje (1980), fue su papel de Tommy DeVito en Uno de los nuestros el que le hizo un hueco definitivo en el podio de la industria y, también, el que le valió el único Oscar que ha ganado en su carrera. Papeles posteriores tan emblemáticos como el de Vinny en Mi primo Vinny o el del ladrón Harry en Solo en casa no hicieron sino asegurarle, también, un espacio en la memoria popular.

La entrada en el Copacabana steadycam mediante, el "gracioso por qué" ('funny how') de Joe Pesci, la cena italiana con la madre de Tommy (la propia madre de Martin Scorsese) y un sinfín de tiros, maquiavélicas muertes y demás momentos gangsteriles cortesía del hombre que revitalizó por completo el género en los 90 gracias a 'Casino' pero sobre todo a esta inmortal 'Uno de los nuestros'.

Este año ha sido publicada una biografía independiente del actor (disponible en USA y algunos países de Latinoamérica), escrita por Jane Bryan, en la que se explora «al hombre detrás de los papeles, sus triunfos, desafíos y los intrincados detalles que han convertido a Joe Pesci en una figura legendaria. Desde dramas crudos hasta comedias familiares» y que «profundiza en las capas de la notable carrera de este actor, brindando una mirada íntima al mundo de una verdadera fuerza cinematográfica».

Y es que es cierto que de Pesci suele decirse que su mayor suerte fue también su mayor obstáculo: el haber compartido género y tiempo con actores como Robert De Niro o Al Pacino.

Acaba de cumplir, prácticamente, ochenta y un años. De su biografía llama la atención que, aunque bien es cierto que sus padres, María y Angelo Pesci, eran italianos, Joe nació en Nueva Jersey. Solo ha estado casado una vez, entre 1988 y 1992, con la también actriz Claudia Haro y con quien tuvo la que es su única hija, Tiffany Pesci, que siempre se ha mantenido alejada del foco mediático (al punto de que mucha gente ni siquiera sabe de su existencia), aunque el año pasado la revista Hollywood Life publicó una de las escasas fotos que pueden verse de padre e hija.

Pero, además de su historial sentimental y familiar, poca gente sabe que, antes de ser actor, Pesci tanteó la industria musical y, de hecho, terminó publicando sus propios álbumes.

Mientras que su debut televisivo llegó como un extra sin acreditar a principios de los sesenta, y que su primer papel reconocido no llegaría hasta 1976, en los años cincuenta participó en dos singles del grupo The Du Barrys (referencia, podemos imaginar, a Madame Du Barry, amante del rey Luis XV). Y en 1968 publicó, con el sello Brunswick Records y bajo el pseudónimo de Joe Ritchie, el álbum Little Joe Sure Can Sing!

Si bien es cierto que, durante los años siguientes, casi todo su trabajo musical estaba relacionado con su profesión de actor, aun en 2003 publicó Fallin in Love Again, como Joe Doggs y en 2019, sesenta años después de su debut musical y al tiempo que se estrenaba El irlandés, (por la que ganó su última nominación a un Oscar), publicaba también su álbum Pesci... Still Singing, con 222 Records.

Hasta la fecha, sus últimos trabajos en pantalla son de 2023: la película Day of the Fight y la serie de Pete Davidson Bupkis.