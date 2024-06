Las lágrimas de un joven de 28 años al oír por primera vez: "No me salen las palabras"

Aric Hoffmann es un joven de 28 que cuando tenía apenas seis meses de edad sufrió una meningitis que le dejó prácticamente sordo. Pero ahora, gracias a la ciencia, puede volver a escuchar.

El joven de Los Ángeles (EE UU) se hizo viral gracias al vídeo de TikTok en el que se ve cómo no puede evitar las lágrimas de emoción al escuchar por primera vez gracias a un implante coclear.

"Sentí como si hubiera comenzado un momento muy emotivo de mi vida. Estaba muy feliz, llorando y abrumado al escuchar los sonidos que nunca había escuchado con tanta claridad", dijo el joven en declaraciones recogidas por The Sun.

"Se me llenaron los ojos de lágrimas después de que mi audiólogo me preguntó cómo me sentía. Traté de decir algo para expresar lo que sentía pero no me salían las palabras", dijo Aric.

Hasta ahora, Aric se comunicaba mediante lenguaje de señas y leyendo los labios. Pero a medida que crecía, su audición empeoró y la comunicación se volvió demasiado difícil, lo que lo empujó a ponerse un implante coclear.

"Socializar con la gente era lo más desafiante para mí antes de recibir mi implante porque a veces no entiendo lo que la gente dice. Me fijaba más en sus caras para poder entender y leer los labios. Ahora estoy muy emocionado de escuchar a la gente hablar tan claramente sin pedir que se repita y poder mantener las conversaciones", agrega el joven.

Aric Hoffmann tardará de tres a seis meses en comprender completamente todos los nuevos sonidos que escucha, tiempo durante el cual se someterá a rehabilitación auditiva.