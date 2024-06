Ana Obregón cumple uno de los sueños de su hijo con el apoyo de Alessandro Lequio

Ana Obregón ha vuelto a hacer realidad uno de los sueños de su hijo Aless Lequio, fallecido el 13 de mayo de 2020 debido a un Sarcoma de Ewing. La conocida actriz preside la Fundación que lleva precisamente el nombre de su hijo con el objetivo de recaudar fondos para impulsar la investigación del cáncer.

Y una de las últimas acciones de la presentadora ha sido donar 60.000 euros al Laboratorio de Investigación del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona (PCCB) para avanzar en la lucha contra el sarcoma de Ewing. El apoyo, en concreto, es para el equipo de investigación que lidera el español Jaume Mora, director científico del centro oncológico del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

"El apoyo de la Fundación Aless Lequio será muy importante para avanzar en este estudio y para que cada vez estemos más cerca de encontrar una cura para todos los pacientes afectos de sarcoma de Ewing", ha destacado Mora.

Además, pese a que siempre se ha hablado de un distanciamiento entre ambos, lo cierto es que en esta ocasión, Alessandro Lequio y Obregón se han mostrado unidos para hacer este gesto. La actriz ha presentado este movimiento ante los medios en una rueda de prensa en la que el que fuera su pareja ha conectado a través de videollamada y le ha brindado todo su apoyo.

"Me encantaría estar ahí con vosotros, pero las vacaciones escolares de los pequeños marcan mi horario, como el de muchos padres", ha comenzado diciendo. "Gracias a los dispositivos electrónicos puedo agradecer vuestro ingente y no reconocida lucha contra el Sarcoma de Ewing, lucha en la que no podemos tener un minuto de tregua porque están en juego muchísimas vidas, vidas que esperan vuestra investigación, vuestro trabajo y la generosidad de toda esa gente maravillosa que hace que el sueño de la Fundación Aless Lequio sea una realidad", ha añadido.

Además, el italiano ha querido dedicarle a Ana unas palabras: "No quiero terminar sin hablar de lo más importante que tenemos en la Fundación que eres tú, Ana. El trabajo que haces, silencioso y nunca reconocido, que como presidenta haces posible que el gran sueño de nuestro hijo sea realidad. Gracias. Así que gracias, muchas gracias".

Unas palabras que Ana ha agradecido visiblemente emocionada: "gracias, Dadito". Acto seguido, la presentadora ha afirmado que "todo esto nos toca muy de cerca" y ha contado que, a pesar de las palabras de Lequio, para ella no es ningún esfuerzo sacar adelante esta Fundación ya que todo lleva el sello de su hijo: "Si haces algo por tu hijo o por su deseo, no es ningún esfuerzo. Lo que sí es verdad es que me he dado cuenta, que yo ahora que estoy volcada en la Fundación y en el cuidado de mi nieta, de Anita, me he dado cuenta de que al decir que no hay muchos trabajos, me ofrecen muchas cosas, podría estar ganando muchísimo dinero",