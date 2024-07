Parejas de famosos homosexuales que son todo un orgullo

Del viernes 28 de junio al domingo 7 de julio de 2024 se celebra MADO en Madrid, la gran fiesta del Orgullo LGBTIQ+. Y es que estos días son sinónimo de diversidad con banderas arcoíris como telón de fondo. En este sentido, hemos querido recordar a algunas parejas que gritan orgullosos: Love is love (amor es amor).

Alba Paul y Dulceida

Alba Paul y Dulceida GETTY IMAGES

Alba Paul y Dulceida están demostrando que las segundas oportunidades no solo son posibles, sino que pueden ser muy buenas. Y es que, cuando llevaban cinco años juntas, rompieron. "Siempre hemos tenido una relación sana y nos convertimos en una relación muy tóxica en cuanto nos separamos", confesó Dulceida en su pódcast. El Orgullo de 2025 lo celebrarán como mamás porque están esperando un bebé.

Elton John y David Furnish

Elton John y David Furnish EXTRATV / YOUTUBE

Aunque celebran su amor con mucho orgullo desde 1993, Elton John y David Furnish no pudieron casarse hasta 2005, cuando se aprobaron las uniones entre personas del mismo sexo en Reino Unido. En 2014 celebraron una segunda boda y ahora son padres de dos hijos.

Portia de Rossi y Ellen Degeneres

Portia de Rossi y Ellen DeGeneres (dcha) en una imagen de 2020. JORDAN STRAUSS

“Yo estaba en el armario y vivía de forma privada mi homosexualidad, así que la idea de estar con la lesbiana más famosa del mundo no pasó por mi mente en aquel momento”, reveló Portia de Rossi en su libro, 'Unbearable Lightness: A Story of Loss and Gain'. Afortunadamente, escuchó a su corazón y comenzó una historia de amor con Ellen DeGeneres en 2004. Cuatro años después, cuando se lo permitió la ley del estado de California, se dieron el 'sí, quiero' y el resto ya es una bonita historia.

Javier Calvo y Javier Ambrossi

Los Javis antes de presentar la gala de los Goya 2024. CARLOS ÁLVAREZ / GETTY IMAGES

Javier Calvo y Javier Ambrossi forman una de las parejas LGBTIQ+ más famosas y creativas de España. Los Javis comenzaron su relación personal en 2011, pero además están triunfando en lo profesional. 'Paquita Salas' (2016-), 'La llamada' (2017) y 'Veneno' (2020), son algunos ejemplos de su trabajo.

Sarah Paulson y Holland Taylor

Sarah Paulson y Holland Taylor en enero de 2023 MARC PIASECKI / GETTY IMAGES

Sarah Paulson (49 años) y Holland Taylor (81 años) dejaron claro que la diferencia de edad no tiene por qué ser un problema para que tenga éxito una relación de pareja. "Conocí a una mujer mayor que yo y me enamoré de ella, y eso a los demás les resulta fascinante y extraño, pero para mí es el detalle menos interesante sobre mi persona", confesó Paulson en ELLE. Hicieron pública su historia en 2015.

Jesús Vázquez y Roberto Cortés



"Tal día como hoy te conocí, hace 23 años, en el Día del Orgullo LGTBIQ+. Y mi vida cambió para siempre. Juntos hemos recorrido el mundo, afrontado desafíos y creado una familia maravillosa. Te quiero más que nunca. Sin duda, tú eres mi persona favorita. ¡Feliz aniversario, amor!", escribió Jesús Vázquez el 29 de junio de 2024 en Instagram. El presentador español se casó con Roberto Cortés en 2005.

Jodie Foster y Alexandra Hedison

Jodie Foster y Alexandra Hedison NBC

Jodie Foster y Alexandra Hedison nos regalaron un adorable momento en los Globos de Oro 2021 (en la imagen) cuando la actriz celebró su premio con su mascota y besando a su mujer (se casaron en 2014).

Victorio y Lucchino

Victorio y Lucchino saludan tras un desfile en la Madrid Fashion Week. JAVIER LIZÓN / EFE

¿Una pareja de moda española? José Víctor Rodríguez Caro y José Luis Medina del Corral, más conocidos como Victorio & Lucchino, no podían faltar en esta selección. "Somos, en sí mismos, la muestra de un espíritu y una filosofía de vida, cultura y saberes", podemos leer en la página web de la marca. ¡Llevan más de 40 años juntos!

Cynthia Nixon y Christine Marinoni



La estrella de 'Sexo en Nueva York' (1998-2004) se divorció de su marido en 2003 para comenzar una relación con Christine Marinoni, con la que se casó en 2012. Y siguen siendo felices y comiendo perdices.