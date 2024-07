Tracy Wolff, autora de la saga 'Crave': "En un mundo tan lleno de ansiedad, la fantasía nos sumerge en historias con final feliz"

Tracy Wolff (Texas, EEUU) tiene una energía arrolladora. Es una cualidad tan inherente a ella que ni la videollamada ni los miles de kilómetros de distancia que separan Madrid de Texas la pueden diluir. Sentada en el interior de su coche, con el móvil en alto para no perder la conexión, Wolff charla con 20minutos sobre el auge de la fantasía, las primeras veces, sobre feminismo... y sobre los sueños cumplidos. Concretamente, el suyo: el de ser escritora.

"Mi madre me decía 'no te voy a mantener cuando tengas 40 años, busca un trabajo al que puedas volver si tu carrera falla'. Tenía razón, así que fui maestra. Estuve enseñando hasta la pandemia". Paradojas de la vida, la estadounidense cuenta ya con más de 60 libros publicados y una legión de fans imperturbable en todo el mundo por Crave (Planeta), la saga de vampiros que arrasa entre adolescentes. Ahora, recupera ese universo con Dulce pesadilla (Planeta), un spin-off con nuevas criaturas, nuevos peligros, más suspense y, por supuesto, mucho amor.

Nuevo libro... y ya van más de 60. ¿Cuál es su secreto?Creo que hay varios motivos. El primero es que amo lo que hago. Los libros han sido mi pasión desde que era muy joven y creo que desde entonces siempre he tenido un millón de historias en mi cabeza. Tener la habilidad de escribirlas y contarlas a otras personas, y que esas personas se emocionen al leerlas, es realmente maravilloso. Soy muy afortunada.



Su nueva novela se titula 'Dulce pesadilla'. ¿Podría decirnos cuáles son las suyas?

Es una buena pregunta. [Risas. Piensa la respuesta unos segundos]. De pequeña era terrible leyendo novelas de terror porque mi imaginación siempre va más allá que cualquier película o cualquier libro. Así que creo que muchos de mis sueños están en el libro, con los monstruos y los fantasmas y con que te arrebaten tu poder. Creo que esos son definitivamente algunos de mis miedos. Y también perder a las personas que amo. Como madre, es una pesadilla que tienes.



¿Y la presión? Después del éxito mundial de la saga 'Crave', ¿da respeto sacar nuevo libro?

Si siento presión es por cumplir con las expectativas de mis lectores. Han sido tan generosos y tan increíbles que quiero darles siempre la mejor historia que pueda, pero no lo llamaría presión. Me siento muy afortunada, aunque también siento una gran responsabilidad.



¿Y eso?

Sé que muchos jóvenes leen mis libros y siento una tremenda responsabilidad de presentarles personajes que sean amables, compasivos y con los que puedan identificarse, y que reflejen el mundo en el que viven. Porque creo que eso es muy importante para todos.



¿Tiene más cuidado al saber que le lee gente tan joven?

No, no es algo que me limite, es muy emocionante escribir sobre las primeras experiencias. No importa si es tu primer novio, tu primera vez, tu primer trabajo, cualquiera de esas cosas son aterradoras y emocionantes. He sido profesora de inglés de secundaria y universidad durante la mayor parte de mi vida. De hecho, enseñé hasta la pandemia. Siempre me ha encantado cómo piensan los adolescentes y los adultos jóvenes. Poder escribir para ellos es un honor.



Con su nuevo libro volvemos al universo de 'Crave'. ¿Fue difícil decir adiós a una saga que la acompañó tanto tiempo?Sí, creo que es una de las razones por las que disfruté escribiendo el libro, porque sentí que estaba volviendo a casa. Echo de menos a Grace y Hudson. Me encanta tener de vuelta a Remy e Izzy. Aún no sé cómo se desarrollarán los otros libros de la serie [hay dos más planteados y cada uno tendrá diferentes protagonistas], pero estoy esperando ver algunos rostros familiares de nuevo.

Esta historia parece más adulta. Es más oscura que Crave, terror ligero, que lo llaman. La heroína es muy diferente. Grace era joven y la habían protegido bastante. Clementine ha vivido mucho, no confía en nadie. Y creo que es mucho más madura en cómo aborda el mundo.

¿Cómo surgió la idea?Tenía en mente escribir sobre una escuela para niños que han tenido problemas, que no han tenido las mismas oportunidades en la vida o que han perdido el control de sus poderes. Quería explorar lo que significa tener poder y a veces sentir que es una maldición, y también lo que significa que te lo roben y cómo aprendes a lidiar con eso. Es un problema con el que muchos de nosotros, especialmente mujeres y particularmente en América, estamos lidiando, contra esa incapacidad de tener poder, de que les roben su identidad.



Los novelas de fantasía suelen estar siempre entre las más vendidas. ¿Por qué necesitamos tanto fantasear en estos tiempos?

No tengo una respuesta original. Vivimos tiempos muy difíciles, sobre todo la generación más joven: entre el medio ambiente, la política, la inflación en Estados Unidos -desde donde escribo-, buscar trabajo, no poder pagar un piso...



¿La fantasía ayuda a olvidar?

Creo que en un mundo tan lleno de ansiedad, hay algo muy poderoso en sumergirse en un mundo que es diferente al tuyo, donde las reglas son muy claras y donde al final, de alguna manera, habrá un final feliz. Y también en estos personajes, en la capacidad de tener algún tipo de poder tangible que te ayude a sobrevivir en un mundo que parece destinado a, o no importarte, o a estar intentando matarte [risas].



Es un género dominado por mujeres, en el que predominan las heroínas.

Sí, es un género con personajes femeninos fuertes, pero también vulnerables. En 'Crave', trabajé duro para mostrar que hay diferentes maneras para que una mujer sea fuerte. Puedes empuñar una espada, sí, pero también creo que hay poder en un personaje como Macy, siempre tan positiva y protectora. Hay fuerza en Grace, que se levantará cada vez que la derriben. Hay fuerza en Clementine, que cuestiona todo y siempre intenta hacer lo correcto. Creo que es muy importante, especialmente para las jóvenes, pero también para las mujeres de todas las edades, leer historias que les ayuden a darse cuenta de lo increíbles, asombrosas y poderosas que son.



En este género, los romances suelen estar protagonizadas por lo que se conoce en redes como Shadow daddies, hombres oscuros y algo tóxicos. ¿Nos sigue atrayendo el chico malo?

Hay diferentes tipos de personajes y diferentes tipos de arquetipos en el mundo y, de hecho, me encanta escribir sobre el chico malo. Hay una diferencia entre un antihéroe y un héroe villano, y creo que son estos últimos a los que estamos atrapados. Los villanos piensan que son los héroes de sus propias historias. Los héroes piensan que son los héroes de sus propias historias. Los héroes villanos creen que son los villanos de su historia. ¿Sabes a lo que me refiero?



Mmm...Creo que, simplemente, son personajes que tienen un código moral diferente. Eso significa que él piensa que es mucho peor de lo que cualquier otra persona cree que es. Tiene un carácter un poco peculiar, pero tiene su propio código moral. Es diferente al de las heroínas, es diferente al tuyo y al mío. Así que son chicos malos si los miras según las reglas de la sociedad, pero, cuando se trata del corazón, de quiénes son, en realidad no son chicos terribles.

Ah, ¿no?No, y creo que otra cosa que amamos de ellos es que cuando encuentran a alguien que los ama, quemarían el mundo por esa persona. Hay algo muy poderoso en esa idea, especialmente para chicas jóvenes, personas que se sienten vulnerables y personas que quieren ser amadas. Tal vez tienen miedo de no encontrar nunca a esa persona. Creo que hay algo muy, muy poderoso en saber que la persona con la que estás haría cualquier cosa para protegerte, en saber que alguien te respalda de esa manera en un mundo donde tantas cosas se sienten tan inciertas.



Eso ocurre precisamente en 'Crave'.Para mí era importante no vilificar a Jackson en Crave. Muchas veces en los triángulos amorosos, uno de los chicos es vilificado y así sabemos que el otro es la elección correcta. Y creo que eso no es verdad. Creo que puede haber diferentes personas a las que ames en tu vida y pueden ser exactamente lo que necesitas en ese momento. Pero luego cambias, ellos cambian, la vida cambia, y necesitas algo más y a alguien más. Eso no significa que sean malas personas. Simplemente significa que tal vez se hayan superado mutuamente, y eso está bien.



¿Es como un aprendizaje?El primer amor es tan poderoso y tan absorbente... De vez en cuando, tu primer amor es tu único amor. Pero creo que la mayoría de nosotros nos enamoramos más de una vez en la vida y nos rompen el corazón. Y creo que saber que terminas con la persona que es mejor para ti, no solo la persona para la que tú eres mejor, es una lección increíblemente importante de aprender, sí.

Sé que tiene varios hijos, ¿son fan de sus libros?Mi hijo mayor ha leído muchos. El mediano leyó la serie 'Crave' y le gustó, pero te diré que realmente ama 'Dulce pesadilla', creo que es su favorito. Y mi hijo menor tiene dislexia, así que no es un gran lector. Me parte el corazón que estemos probando audiolibros con él ahora mismo. La lectura nunca ha sido algo que haya disfrutado hasta hace muy poco.

¿Cómo lleva las críticas de las personas que más quiere? ¿Da miedo?Creo que el miedo es muy real, por supuesto, pero en este negocio tienes que acostumbrarte al rechazo y tienes que entender que tus libros no son para todos. Como profesora de inglés, creo que hay un libro para cada uno, y eso es lo que importa. ¿Me pondría triste si mi hijo me dijera que odió algo de lo que escribí? Sí, me pondría muy triste, no voy a mentir. Pero creo que la crítica constructiva es una parte increíblemente importante de la escritura.

'DULCE PESADILLA' Es la primera novela de 'Calder Academy, la nueva serie con la que Tracy Wolff recupera el universo de 'Crave'. En esta ocasión, sin embargo, nos despedimos del instituto Katmere y damos la bienvenida a una academia terrorífica a la que van las criaturas paranormales rebeldes, las que rompen las reglas o pierden el control. Una academia donde las pesadillas se hacen realidad.

En sus novelas se ve claramente cómo su pasado como profesora influye en su trabajo.

Totalmente. Mientras escribía 'Crave', enseñaba Escritura en Literatura británica, por eso los personajes del libro están leyendo a Shakespeare, porque yo lo estaba enseñando. De alguna manera, el arte refleja la vida.