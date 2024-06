La extrema derecha presiona a Netanyahu para empezar una guerra contra Hizbulá: "No se puede llegar a un acuerdo con los nazis"

El sector más ultraderechista del Gobierno israelí presionó este jueves al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante la reunión del Gabinete de Seguridad para que se decante por una ofensiva a gran escala contra Hizbulá, en el Líbano, donde la tensión no para de escalar. “Un acuerdo conducirá a otro 7 de octubre. No se puede llegar a un acuerdo con los nazis", ha aseverado Ben Gvir en declaraciones filtradas a varios medios israelíes.

Estas exigencias afloraron después de que trascendiera el mensaje que trasladó a la Casa Blanca el ministro de Defensa, Yoav Gallant, durante su visita de esta semana a Estados Unidos. En él, indicó que Israel aboga por una solución diplomática con la milicia proiraní antes de empezar una guerra abierta.

"¿No hemos aprendido nada de los últimos 20 años de acuerdos [diplomáticos]? Dentro de uno o dos años, violarán a nuestras mujeres y asesinarán a nuestros niños”, ha manifestado al respecto Ben Gvir. No obstante, Netanyahu afirmó este jueves durante la reunión que lograr un acuerdo diplomático bajo unas "condiciones adecuadas" es el mejor escenario para Israel. Así lo ha informado el periódico israelí The Times of Israel.

La tensión

Mientras, la frontera entre Israel y el Líbano está viviendo su mayor pico de tensión desde 2006 con un intenso intercambio de fuego desde el 8 de octubre que se ha agudizado en estas últimas semanas. Este jueves hubo otra jornada marcada por el fuego cruzado, después de que Hizbulá lanzase una treintena de cohetes contra Israel tras la muerte de tres de sus miembros en ataques israelíes.

Este viernes, el Ejército ha informado de la llegada de varios proyectiles antitanque lanzados desde el Líbano hacia el área de Galilea. No obstante, ha precisado que no se han reportado víctimas. "Los soldados identificaron a terroristas que operaban dentro de una estructura militar de Hizbulá en la zona de Kfarkela, en el sur del Líbano. Nuestras fuerzas rápidamente atacaron la estructura y a los terroristas", ha explicado en un comunicado.

Las hostilidades en la divisoria ya han provocado que más de 60.000 israelíes residentes en las comunidades del norte sigan evacuados más de ocho meses después. Así, la comunidad internacional teme que este escenario derive en una guerra abierta.