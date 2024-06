Diego 'El Cigala' presenta una gira nacional y varios álbumes: "Tiene que haber más palos, no resolverlo todo con bulerías"

A sus 55 años Diego El Cigala se encuentra con una gira en ciernes por España y varios discos entre manos, uno de vuelta al flamenco. "Un pedazo de disco de flamenco, que ya era hora", ataja en una charla el artista madrileño. "Lo necesito para poner las cosas un poco en orden, porque tiene que haber más palos, no resolverlo todo con bulerías", ha alegado, en relación a aquel otro disco que grabó en vivo en El Palau de Barcelona, 10 años antes.

Entre medias, Diego Ramón Jiménez Salazar ha seguido con lo que él ha llamado "inmersiones donde otros flamencos no entran", como Cigala canta a México o los boleros del reciente Obras maestras. "Pero yo soy flamenco por los cuatro costados. Todo lo que he cantado lo he canalizado en ese mundo y por eso suena así. De otra manera, hubiera sido uno más, porque lo que yo hago no es fusión; son sonidos del alma", ha precisado el artista, autor de su célebre Lágrimas negras.

Por el momento, el artista está ocupado en otros proyectos discográficos, como uno sinfónico junto a su "amigo", el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, para el que cita como material de base El amor brujo de Manuel de Falla. "Y también otro disco que va a ser para mí la obra más difícil de mi carrera, un homenaje a la música de Brasil y poder cantarlo en portuñol, porque tiene tanta armonía que va perfecto para el flamenco", ha afirmado, para después hacer referencia a otros nombres para su repertorio como Djavan, Caetano Veloso y Vinícius de Moraes.

Antes de todo ello, cerrará el capítulo que la pandemia dejó abierto, cuando le impidió pasear su álbum Cigala canta a México con una gira que incorporará a sus colaboradores habituales e incluso mariachis. "En México cuesta un sinfín que su pueblo te dé el beneplácito, pero yo llevo 25 años viajando allí y he tenido suerte, porque creo que me he ganado su cariño y su respeto", ha manifestado, tras señalar que en su música, como en el flamenco, "para poder cantar bien, tiene que haber enjundia, noches y bohemia".

"Está padrísimo"

Durante la grabación del álbum, recibió incluso el beneplácito de Vicente Fernández. "Esto está padrísimo", le dijo en relación a un nuevo disco que "tiene mucha fuerza", ha mencionado el artista. En él ha incorporado a artistas locales de peso como Mariachi Vargas o Los Macorinos, esos "dos viejitos maravillosos" que acompañaron toda la vida a Chavela Vargas y de quienes guarda el mejor recuerdo.

La gira, por otro lado, arrancará el 15 de diciembre en el Baluarte de Pamplona, aunque visitará el 16 de ese mes el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid y el 20 el Teatro Romea de Murcia. Esta seguirá en 2025 por otras muchas ciudades, como Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao o San Sebastián, por citar algunas.

Tanto plan denota esperanza en que la justicia resuelva a su favor tras su detención en 2021 por unas acusaciones de su expareja. A raíz de ello, y a la espera de juicio, la Fiscalía ha pedido una condena de cinco años de prisión por cinco delitos de maltrato habitual físico y psíquico. "Yo confío en la justicia plenamente", ha señalado al respecto el cantaor, sin perder la sonrisa.