Madrid, un refugio contra la persecución por la orientación sexual: "Cuando mis padres se enteraron me dejaron solo en España"

"LLegué a Madrid hace 28 años desde Kuwait. Cuando mis padres se enteraron de mi orientación sexual, me dejaron solo en España", explica Izan (nombre ficticio para preservar su identidad). Él es una de las cientos de personas que llegan a la Comunidad de Madrid solicitando asilo por ser perseguidos y discriminados en sus países de origen por su orientación sexual. Desde el Programa de Información y Atención LGTBI de la región, además de brindar asesoramiento jurídico en casos de amparo humanitario, brinda apoyo psicológico a todas las personas que viven situaciones de conflicto en su entorno personal por estos motivos.

Cada semana, unas 400 personas recurren al servicio. En los últimos años, alrededor del 40% de la atención se centra en personas procedentes de otros países donde son discriminados y perseguidos por su orientación sexual o su identidad. "Madrid es la puerta de entrada de mucha población LGTBI de otras partes del mundo. Eligen la ciudad porque se percibe como un lugar muy abierto y una comunidad muy respetuosa", explica el coordinador y asesor jurídico del programa, Manuel Rodenas.

Este es el caso de Izan, apátrida hasta que tras mucha insistencia, lucha y diez años de espera consiguió la nacionalidad, en un momento donde su caso no se contemplaba como un motivo para pedir asilo. Se enteró de este servicio gratuito en una librería de Chueca y no dudo en acudir al centro a pedir asistencia. "Me ayudaron para tener los papeles, me derivaron a albergues y a programas de alimentos para poder sobrevivir", comenta. Izan detalla que durante un tiempo no pudo trabajar ni acceder a los recursos de los servicios sociales. Él y el equipo del programa tuvieron que llamar a muchas puertas y despachos para que las administraciones competentes decidieran contemplarar su caso como una cuestión de acogida humanitaria.

Ahora, Izan se prepara para ingresar en el cuerpo de funcionarios. Tras estos años, se siente orgullo de haberse topado con los profesionales del centro a los que ahora considera amigos. Asimismo, no se olvida de agradecer el buen trato y compañerismo que le brindaron el inspector de la sección de asilo, David García, y el inspector jefe del aeropuerto, Luis Hernando. "Siempre me he sentido muy apoyado por ellos", resalta.

Problemáticas que cambian

Además del apoyo en temas de asilo, el Programa de Información y Atención LGTBI de la Comunidad de Madrid lleva 22 años prestando apoyo a los ciudadanos. Durante este tiempo, "las problemáticas han ido cambiando", explica Rodenas. "Cuando empezamos había mucha demanda en la protección legal de las parejas del mismo sexo, no existía el matrimonio igualitario. Ahora tenemos muchísimas consultas con tema trans, con todo lo que tiene que ver con identidad de género, cambio de nombre, temas de acoso. Cada época hemos tenido unas problemáticas. Las leyes influyen en las demandas de la población", detalla.

El servicio está operativo de lunes a viernes de ocho de la mañana a ocho de la tarde. El equipo está formado por 11 profesionales, entre psicólogos, juristas y trabajadores sociales. Entre los objetivos principales de programa se encuentran el acompañamiento para que las familias puedas comprender y aceptar la situación o eliminar la LGTBIfobia interiorizada. Asimismo, contribuye a la integración de esta población en la sociedad.

Para mantener y reforzar el servicio, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales va a incrementar la partida presupuestaria asignada al centro. "Con el nuevo contrato que entra en vigor este mes de octubre, vamos a ampliar la inversión que le dedicamos a este proyecto en un 30%, superando el millón de euros anual", explicó la titular del área, Ana Dávila, durante una visita este viernes a la unidad.

En el centro trabajan con grupos de familiares donde se hace intervención para aquellos padres que estan en un proceso para asumir la condición sexual de sus hijos. También se ofrece terapia individualizada para los casos donde la persona no puede asumir sus propios sentimientos y presenta ciertos traumas. Para ayudar en este proceso, hay canales de socialización y encuentro para conocer a gente en la misma situación y poder compartir vínculos y experiencias. Los profesionales también tienen programas formativos para hablar sobre este tipo de cuestiones.

Del global de intervenciones, el 38% se centraron en las necesidades sociales que presentaban los usuarios y el 16% en cuestiones relacionadas con la autoaceptación de la propia orientación sexual. Igualmente, ha llevado a cabo la formación de más de 100.000 profesionales, dotándoles de herramientas y habilidades específicas para trabajar con personas LGTBI. El Programa ha atendido a más de 60.000 ciudadanos en la última década.