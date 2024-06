Jacob Elordi sorprende a sus seguidores con su nuevo retoque: "Gracias por el amor"

Jacob Elordi ha sorprendido a todos sus seguidores con un cambio radial. El actor, a sus 26 años, se ha convertido en una de las caras más reconocidas en Hollywood. Por ello, no es de extrañar que cada mínimo detalle que modifique de su imagen esté revisado a conciencia.

Aunque lo que nadie se hubiera imaginado es que el intérprete se uniera a la moda entre los famosos de cambiar por completo su peinado. Así lo anunciaba a través de su cuenta de Instagram: "Muchas gracias y amor a todos mis queridísimos amigos". Y es que, junto a esta bonita dedicatoria a sus seguidores, Elordi mostraba su decisión.

Con una gran sonrisa, el joven enseñó sus dientes y la modificación que se ha hecho en ellos. Como ya hicieron anteriormente cantantes y actores como Rosalía, se ha puesto un diente de oro. Una manera de conseguir hacer que su sonrisa brille con aún más fuerza.

Jacob Elordi via instagram stories ♥︎ pic.twitter.com/cR6une1cHr — Best of Jacob Elordi (@BestJacobElordi) June 27, 2024

Jacob no ha explicado el motivo por el cual ha decidido dar este paso, aunque lo cierto es que, por lo alegre que se ha mostrado, no podría estar más contento con ello. Y es que, desde que comenzara su carrera, lo cierto es que el joven no ha dejado de sonreír.

Tras ganarse el apoyo de la crítica por su última obra, Saltburn, el australiano se ha convertido en todo un referente. Prueba de ello han sido sus últimos papeles en proyectos como Oh, Canadá o Frankenstein.