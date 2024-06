Almeida y el delegado del Gobierno exhiben sus diferencias con la Policía Municipal y el Mad Cool de fondo

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, han protagonizado este viernes un nuevo cruce de acusaciones, al tiempo que se tienden la mano para colaborar. Cada frase en la que piden entendimiento va seguida de un dardo que tira por la borda esa llamada a la concordia. Este viernes, tras el acto institucional de la Policía Municipal por San Juan Bautista, Martín ha tachado de "chiquilladas" las recientes acciones de Almeida y el primer edil ha contestado de forma tajante: "No le voy a dar publicidad ni 15 segundos de gloria".

Esta jornada venía precedida de la situación que se vivió el martes, durante el Debate sobre del Estado de la Ciudad, donde el delegado acudió en calidad de invitado. Ese día, Almeida aseguró que, desde el Consistorio, se iban a "replantear" la relación institucional con el representante del Gobierno central, ya que Martín convocó a los medios mientras el alcalde intervenía en el debate, algo que le pareció "fuera de lugar".

Con esa tensión latente, el delegado aseguró este jueves que no tenía constancia de la invitación al acto por San Juan Bautista. Fuentes municipales confirmaron que la invitación se había enviado a última hora de la mañana. Durante el acto de este viernes, la polémica por parte del delegado se ha trasladado al lugar en el que el Ayuntamiento le ha colocado en el estrado de autoridades. Según Martín, "basta con analizar el decreto de preferencias y el lugar que corresponde a la representación del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid para ver que no ha sido respetado".

Ante estas palabras, el alcalde ha criticado que el delegado diga que la invitación tenga que ser enviada "a determinada hora". Sobre la colocación en el estrado, Almeida le ha pedido que piense en los policías y ha criticado su actitud: "Si no está en el estrado, en el lugar que él cree que tiene que estar, se enfada también. Es que está enfadado constantemente. Yo creo que este es un acto no para empañar con polémica artificial, sino para celebrar a la Policía Municipal".

Los cambios de ubicación durante el acto y el replanteamiento de las relaciones por parte del Consistorio han sido calificadas de "chiquilladas" por parte de Martín: "En las últimas horas, y hoy mismo, hemos sido testigos de conductas poco serias por parte del alcalde de Madrid. Voy a reclamar que retomemos la lealtad institucional, el respeto institucional y que podamos, sobre todo, trabajar conjuntamente en favor de construir soluciones a los problemas de los madrileños. Esto es lo que nos están demandando: coordinación, colaboración y lealtad institucional. Y en eso, desde luego, es en lo que yo voy a estar".

Tras estas calificaciones del delegado, Almeida ha contestado de forma muy tajante y de forma visiblemente molesta: "No le dedico ya 15 segundos de gloria al delegado del Gobierno. El delegado del Gobierno está reclamando atención constantemente y lo que pretende es que hablemos de él. Pues mire, yo no voy a perder prácticamente nada en hablar del delegado del Gobierno".

Además, ha insistido en que Martín sigue con su estrategia de "ser candidato del PSOE a la Comunidad o al Ayuntamiento de Madrid dentro de tres años y ya ha iniciado su carrera electoral". A renglón seguido, Almeida ha señalado que a nivel institucional va a haber "cooperación total y absoluta" entre la Delegación y el Ayuntamiento de Madrid, pero no le va a hacer al delegado "la promoción que busca a costa del Ayuntamiento".

La tasa de reposición como punto de fricción

Uno de los principales y más recurrentes puntos de fricción entre Almeida y Martín es la tasa de reposición de la Policía Municipal, por la cual el Ayuntamiento no puede contratar a más agentes sin la autorización del Gobierno. Durante su discurso, Almeida ha vuelto a pedir "los 1.000 agentes que necesita la ciudad de Madrid". Por su parte, el delegado ha expresado que "no todo se soluciona con más gente", apuntando hacia los "problemas de gestión, de recursos humanos, de organización, de logística" de la Policía Nacional.

Martín no ha dejado pasar la oportunidad y ha agradecido el trabajo, compromiso y profesionalidad de la Policía Municipal de Madrid "y también su permanente colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque todo ello está dando como resultado el que la ciudad de Madrid continúe siendo, año tras año y ya por cuarto año consecutivo, una ciudad cada vez más segura".

Como respuesta, Almeida ha defendido el trabajo de los agentes, alegando que hacen "un trabajo extraordinario, con mil efectivos menos de los que legalmente está dotado". Además, ha calificado de "insultante" hacia la Policía Municipal de Madrid que digan que el problema "es la ineficiencia de la Policía Municipal y no la falta de efectivos".

El Mad Cool Festival, otro asunto candente

Las concesiones de licencias para celebrar el Mad Cool Festival, del 10 al 13 de julio en Villaverde, ha sido otro de los asuntos que han hecho saltar chispas entre el alcalde y el delegado. Primero fue el Ayuntamiento, quien condicionó la celebración del festival a la aprobación del plan de movilidad por parte de la Delegación del Gobierno, pues en la edición anterior alerto de "problemas de movilidad y seguridad notables".

Desde la Delegación respondieron que no tiene competencia alguna en validación de los planes de movilidad, pidiendo al alcalde una rectificación de ese trámite que "no tiene ni base jurídica ni procedimental alguna". Diez días después, el Ayuntamiento y la Delegación llegaron a un acuerdo sobre el dispositivo de movilidad y seguridad planteado por los promotores.

Este viernes, tras el acto de la Policía Municipal, el delegado del Gobierno ha anunciado una reunión entre técnicos gubernamentales y del ayuntamiento de Madrid para coordinar la seguridad del festival. "La licencia del festival, que se había demorado significativamente, ha sido finalmente concedida por el Ayuntamiento de Madrid, que poseía todas las competencias para su autorización", ha declarado.

Respecto al plan de movilidad, el delegado ha aclarado que este "no ha pasado ni pasará por la Delegación del Gobierno, ya que es una competencia exclusiva del Ayuntamiento de Madrid". "Era un trámite que se había inventado el Ayuntamiento de Madrid para tratar de confundir al personal y que evidentemente se ha demostrado que no tenía razón de ser", ha explicado. Ante estas palabras, Almeida ha optado por el silencio, volviendo a alegar que al delegado no le va a dar "ni publicidad ni 15 segundos de gloria".