Manuela Trasobares relata el brutal episodio de transfobia que vivió cuando era pequeña: "Mi padre me arrastró del pelo por la casa"

Manuela Trasobares ha sido la última invitada a Sabor a Queer, el pódcast de David Velduque. En él, la artista y activista trans ha relatado el brutal episodio de transfobia que vivió cuando era pequeña.

La cantante tenía por aquel entonces cinco años y recuerda con pelos y señales una "paliza" propiciada por su padre cuando estaba jugando a las cocinitas en casa de su prima.

"Me dijo: '¿Qué estás haciendo?' y le dije: 'Estoy en la cocina haciéndole la comida a mi señora", es el comienzo de la desoladora historia de Manuela Trasobares. Su padre le preguntó que quién era y ella respondió: "La sirvienta de la casa".

Tras su respuesta, la reacción por parte de su padre fue la siguiente: "Me cogió y me arrastró del pelo por todo el pasillo de esa casa. Después me metió debajo de la ducha con agua fría en pleno invierno".

"Tú no eres una niña, eres un niño", eran las palabras que le decía, a lo que Manuela Trasobares le contestaba diciéndole que ella era "una niña". "Aunque me diera y me pegara, yo no salía de que era una nena", ha reconocido.

Después de escuchar el suceso, el presentador quiso ofrecer su punto de vista sobre la situación: "Vivir infancias así nos marca de por vida. Luego pretenden que mantengamos relaciones sanas y que nos podamos curar de esas heridas tan profundas que no son solamente las físicas, también lo son las emocionales".

"Nunca te curas, te queda una rabia muy profunda. No es positivo. Todo esto no se olvida", ha alegado Manuela Trasobares en relación con ello, asegurando que nunca podrá omitir este recuerdo de su cabeza.