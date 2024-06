Marina Abramovic pedirá silencio durante 7 minutos a los asistentes del festival de música de Glastonbury

La artista conceptual serbia Marina Abramovic, este viernes, tratará de silenciar durante 7 minutos a la audiencia del escenario principal del festival de música de Glastonbury, como parte de un espectáculo artístico.

Abramovic, que intenta con su arte provocador romper esquemas, protagonizará en el recinto de Worthy Farm el que hasta ahora será su mayor trabajo participativo en el popular festival del Reino Unido, que abrió ayer sus puertas hasta el próximo 1 de julio.

La artista, de 77 años, actuará justo antes de la actuación de la cantante PJ Harvey, y pedirá a los 200.000 congregados en el evento que guarden silencio durante 7 minutos como momento de reflexión. "El silencio es una herramienta poderosa que nos permite ponernos en contacto unos a otros de maneras en que las palabras no pueden", ha dicho Abramovic sobre su proyecto.

"No conozco a ningún artista visual que haya hecho algo así frente a 175.000 a 200.000 personas. La mayor audiencia que he visto fueron 6.000 personas en un estadio y pensé: 'Esto va más allá de todo lo que he hecho hasta ahora", ha agregado.

La pieza, llamada Siete Minutos de Silencio Colectivo, es una "intervención pública", según sus palabras, con la que espera que los congregados en Glastonbury reflexionen sobre el actual estado del mundo.

"En un festival como Glastonbury, donde el sonido y la energía están en constante flujo, estos Siete Minutos de Silencio Colectivo ofrecen una oportunidad única para la unidad y la introspección. Se trata de estar presentes juntos, experimentar el poder del silencio como uno", ha indicado la artista.