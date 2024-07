El IVA de la luz baja del 21 al 10% y la tarifa regulada del gas se mantiene para hogares y comercios y sube un 0,26% las comunidades

El IVA de la electricidad baja este lunes del 21% al 10% debido a que en junio se encareció y terminó con una media mensual de 55,9 euros/Mwh, por encima del umbral de 45 euros que en diciembre marcó el Gobierno para determinar cómo gravarlo a lo largo de este año. La luz tendrá un 10% de IVA al menos todo el mes de julio y su evolución seguirá dependiendo de la evolución mensual del precio de la electricidad en el mercado mayorista. Por otra parte, también este lunes, 1 de julio, entra en vigor la revisión que cada tres meses se hace del precio del término variable del gas natural en la tarifa regulada (TUR), que se mantiene como este pasado trimestre en el caso de la TUR 1, TUR 2 y TUR 3. Sí sube la TUR 4 o TUR vecinal, a la que pueden acogerse las comunidades de vecinos con caldera centralizada, hasta el 30 de septiembre será n hasta el 30 de septiembre será de 4,09 céntimos de euro por kilovatio/hora

Tal y como apuntaba el precio diario de la electricidad a partir de la mitad de junio debido al aumento de la demanda por la llegada del calor, el precio medio del mes pasado quedó por encima del umbral de 45 euros del que depende que el IVA se mantenga en el 10% o suba hasta el 21%, antes de que el 1 de enero de 2025 regrese a este tipo ordinario de forma definitiva.

Así lo estipuló el Gobierno en el decreto que en diciembre del año pasado empezó a retirar algunas medidas para compensar la inflación. De acuerdo a esta norma, el 1 de enero el IVA de la electricidad pasó del 5% al 10% y permanecería en este tipo hasta el 31 de diciembre, siempre que la electricidad no se abarata tanto como para quedar por debajo de los 45 euros/Mwh. Esto es lo que sucedió en febrero, de modo que en marzo la electricidad pasó a gravarse con el 21% de IVA. Así había estado hasta ahora, cuando la subida del precio de junio, por encima de ese mismo umbral de 45 euros, ha provocado una rebaja automática del IVA y lo ha devuelto al 10% previsto, en teoría para todo este año.

Este será su tipo de IVA al menos durante todo julio. A final de mes, se hará de nuevo la media para saber si cae de nuevo por debajo de los 45 euros/MWh, en cuyo caso, volvería a subir al 21%. Este lunes, el mes de julio ha empezado con un precio de la electricidad en el mercado mayorista de 53,22 euros/Mwh.

La tarifa regulada del gas sube/baja

Este 1 de julio marca el inicio de un nuevo trimestre durante el que el Ministerio de Transición Ecológica acaba de revisar el precio del coste variable del gas natural que pagarán los clientes con tarifa regulada (TUR).

En el caso de las tres tarifas de menor consumo, empezando por la TUR1, para consumo igual o inferior a 5.000 kilovatios/hora al año y la que tiene hogares y pequeños comercios, el término variable seguirá en 4,39 céntimos de euros por kilovatio hora. La TUR 2 -consumo entre 5.000 kWh/año- y la TUR 3 -consumo entre 15.000 y 50.000 kWh/año- se mantendrán en 4,09 céntimos y 3,82 céntimos de euro.

El motivo de que no haya cambio en el término variable tiene que ver con que la variación del precio del gas en el mercado diario es que la variación no supera el 2% por debajo del cual la ley marca que no se modifican los precios variables. Desde la última revisión del término variable, el precio gas ha aumentado un 0,95% debido a la subida de la cotización del barril Brent de petróleo y a la depreciación del euro frente al dólar, los elementos que se tienen en cuenta en el cálculo de la TUR.

"Los precios sin impuestos de la tarifa de último recurso de gas natural para la TUR.1,TUR.2 y TUR.3 en vigor desde las cero horas del día 1 de julio de 2024 serán los mismos publicados en la Resolución de 26 de marzo de 2024, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural, debido a que no se ha producido una variación al alza o a la baja superior al 2 % del coste de la materia prima", decía la resolución publicada en el BOE este sábado.

En el caso de la TUR 4 -para consumo de 50.000 a 300.000 kWh/año y las otras siete tarifas reguladas por encima de este umbral, el término variable sí sube de precio en el trimestre que ahora empieza. En el caso de la tarifa a la que pueden acogerse las comunidades de vecinos -prorrogada su vigencia la semana pasada de forma indefinida-, pasará de 4,07 céntimos de euros por kWh a 4,09 céntimos.

El IVA del gas natural -tanto para clientes con la TUR como con contratos en el mercado libre- ya había subido de forma definitiva el 1 de abril, también como consecuencia de la retirada progresiva de medidas contra la inflación, que mantuvo el tipo reducido del 10% hasta que terminó la temporada de calefacción para elevarlo al ordinario del 21% a partir de entonces.

Este 1 de julio entra en vigor otra novedad, ya que será el primer trimestre en que ya no estará vigente el límite que evitaba que la variación al alza del precio del gas natural de la TUR superase el 15% con respecto al trimestre anterior. El Gobierno lo puso en pie para afrontar la crisis energética de 2022 y la subida de la inflación pero en el decreto de final de diciembre dictó que expiraría el 30 de junio.