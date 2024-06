El informe policial de la detención de El Yoyas revela que su novia le visitaba constantemente y pasaba horas con él

El pasado miércoles, todos los medios de comunicación se hacían eco de la detención de Carlos Navarro, conocido como El Yoyas. Después de 19 meses fugado de la justicia tras haber sido condenado a cinco años y ocho meses por maltrato continuado a su exmujer, Fayna Bethencourt, el exconcursante de Gran Hermano ha sido detenido en la casa de verano de sus padres, en Torre de Claramunt, Barcelona.

Sin embargo, El Yoyas no ha estado solo durante estos casi dos años, sino que ha contado con el apoyo incondicional de sus familiares, que le han ayudado a ocultarse para evitar su entrada en prisión.

Así, este viernes, Vamos a ver ha mostrado el informe de la detención de El Yoyas: "El referido prófugo contaría con una profusa red de vínculos familiares que le facilitarían su ocultación y le estarían proporcionando cobertura para hacer posible su subsistencia sin salir de la vivienda en la que se oculta".

"Es un individuo de enorme habilidad para eludir la acción policial así como para alcanzar una amplia resonancia mediática desde su lugar de ocultamiento", señala también el documento que, además, hace referencia a la novia del fugitivo.

"La novia actual del fugitivo viene siendo captada acudiendo al reseñado domicilio en su vehículo particular, entrando con una llave propia y transcurren numerosas horas hasta que abandona la vivienda. Han sido captados en diferentes ocasiones recibiendo en su domicilio particular abultados pedidos para, posteriormente, introducir las bolsas en su vehículo particular y llevar el pedido al domicilio de ocultamiento", agrega el informe.

Esto le habría servido a Carlos Navarro para lograr escapar de la Justicia, sin embargo, desde el plató del matinal, el pasado miércoles, el juez José Antonio Vázquez Taín recalcó que haber ayudado al prófugo no conllevaría ningún tipo de pena para los familiares de El Yoyas.

Además, el matinal ha destacado que el preso, recluido en la cárcel de Brians 1, ya ha conseguido los bonos para el tabaco y la cafetería, ha hecho amistad con algunos reclusos y, este fin de semana, recibirá la visita de sus padres.