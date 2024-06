Julián Contreras revela el paradero de su mascota tras el aluvión de críticas: "Nunca estuvo en un refugio y jamás lo estará"

Julian Contreras ha experimentado en los últimos meses grandes cambios, no solo de domicilio, sino también de aspectos personales de su vida. Incluso, se planteó dar en adopción a su perro, al cual rescató de una vivienda cercana a la suya, una decisión por la que fue duramente criticado y lo llevó a ser "un villano".

El hijo de Carmina Ordoñez explicó que el motivo por el que se separaba de su mascota era debido a causas mayores y tras dos años junto a él, aseguró que no podía hacerse cargo, esto le llevó a hacer un llamamiento el pasado mes de abril para que alguien lo adoptara.

"Yo no tengo un perro porque yo quisiese tenerlo. Nunca dije que lo quisiera. Yo lo rescaté de unas circunstancias muy complicadas y desde los primeros días lo que hice fue intentar encontrarle un hogar. No estoy abandonando a Rocky, va a estar conmigo hasta que encuentre un sitio", empezó relatando en una publicación.

"Si yo me voy de casa durante varios días, no tengo a nadie que pueda sacarle a la calle tres veces al día. Mi padre no puede pasear a Rocky, no puede sacarle a la calle por cómo está, lo que significa que me tengo que ocupar de que alguien venga. Es cariñoso, bondadoso y noble. Hago un llamamiento para que alguien lo adopte", finalizó el comunicado.

Dos meses después, finalmente se ha descubierto qué ha pasado con su can. Después de valorar esta decisión, el influencer ha reculado y ha decidido no dar en adopción a su mascota. Esta decisión ha sido muy aplaudida por sus seguidores. "Nunca estuvo en un refugio y jamás lo estará. Sigue conmigo", contestó Contreras a una seguidoras en sus redes sociales.