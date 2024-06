Mariló Montero cuenta cómo vivió la muerte de su perrita: "Se pasaron con la anestesia. Cuando me lo dijeron, me desmayé"

Perder a un animal doméstico o tener que sacrificarlo es uno de los traumas más comunes e, incluso, hay quienes necesitan tratamiento psicológico para intentar superar el fallecimiento de quien nos ha acompañado durante tantos años.

Así, este viernes, Alonso Caparrós ha acudido al plató de Espejo Público acompañado de su perro y ha explicado que, cuando tuvo que despedirse de su anterior mascota, pensó que jamás volvería a tener un animal de compañía. Sin embargo, el colaborador encontró a su actual perro abandonado en la carretera y decidió hacerle un hueco en su vida.

Por su parte, Mariló Montero también ha narrado su experiencia traumática al perder a uno de sus perritos. La colaboradora ha destacado que llevó a la perrita al veterinario, donde le indicaron que debían operarla.

"Yo estaba en la universidad y me llamaron diciéndome que algo no iba bien. Como yo no tengo padres ni nada, pues rápidamente até cabos. Me explicaron que a mi perrita de 1,2 kilos le habían puesto más anestesia de la que debían y que había muerto en el quirófano. Cuando me lo dijeron, me desmayé", ha explicado Mariló Montero.

Asimismo, la colaboradora del matinal de Antena 3 ha recalcado la importancia que tienen los animales de compañía, especialmente los perros, en la vida de las personas, a quienes ayudan a relacionarse: "Son los únicos que te quieren incondicionalmente tal y como eres".