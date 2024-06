Arrancan las rebajas en El Corte Inglés con descuentos de hasta el 50% en más de 1.000 firmas de moda, ocio o tecnología

Este viernes 28 de junio arrancan las rebajas de verano de El Corte Inglés y tanto en los centros comerciales, como en la web y en la app, la compañía ha preparado "una gran propuesta comercial en todas las áreas de venta", según ha informado en un comunicado. Este periodo de grandes descuentos se extenderá hasta el próximo 31 de agosto. En la web comercial de El Corte Inglés y en la app, las rebajas empezaron anoche a las 22.00 horas.

Como novedad, para la campaña publicitaria se ha querido recuperar una vez más todo un icono indiscutible de estos días, la tradicional y perfectamente reconocible, bolsa roja de rebajas de El Corte Inglés.

En la propuesta comercial destacan productos de moda, zapatería, hogar, deportes, tecnología, ocio, belleza y accesorios. Entre los más demandados figuran prendas de vestir, bolsos, zapatos y sandalias y otros complementos, así como productos para el hogar. El Corte Inglés ha preparado una amplia gama de artículos a precios muy atractivos en todas sus áreas de venta. Desde el comienzo de las rebajas se pueden encontrar grandes descuentos en más de1.000 firmas.

Unas rebajas que en moda mujer arrancan con descuentos del 30% en vestidos de la marca Woman El Corte Inglés, Southern Cotton, Tintoretto Couchel y Lloyd's, así como en una selección también de camisetas a 15.99 euros y de pantalones a 29,99 euros de Woman y Southern Cotton.

En moda hombre, habrá en estos primeros días de rebajas, una selección de trajes, de la marca Emidio Tucci, con descuento del 40%, así como camisas y pantalones de Dustin, donde una prenda saldrá a 35,95 euros y dos por 65 euros.

En la zapatería, los primeros días de rebajas hay que destacar una selección al -40% en zapatos Latouche y también un -40% en una selección de deportivos de mujer de las marcas Pepe Jeans, Michael Michael Kors y DKNY. Y en calzado de hombre, las firmas de Lacoste, Fred Perry y Pepe Jeans al 30% de descuento.

Descuentos en Nike, Adidas, Puma...

Para los aficionados al deporte, El Corte Inglés ofrece descuentos que llegan hasta el 40% en una selección de textil deportivo de las marcas Nike, Adidas, Under Armour, Boomerang, Puma, Champion, Quiksilver, Billabong, Roxy, Element, DC Shoes, Mountain Pro y John Smith. Habrá también una selección de calzado deportivo con un hasta 40% de descuento en firmas como Nike, adidas, New Balance, Under Armour, Boomerang, Puma Y Mountain Pro.

Y como accesorio estrella, las palas de padel, que en estos días destacarán las marcas Bullpadel, Head, Adidas, Babolat, Starvie, Drop Shot con hasta un 30% de descuento.

En el área de hogar, El Corte Inglés estrena las Rebajas con juegos de sábanas, fundas nórdicas, toallas a juego, albornoces… con hasta un 50% de descuento, colchones de las principales marcas que saldrán estos días con hasta un -40%, así como los muebles de salón y dormitorio. Y en menaje y decoración habrá hasta un -30% en la marca El Corte Inglés.

En lencería, los descuentos también comienzan esta semana con una selección de marcas con un hasta el 50% y en el área de hombre, destacarán pijamas y calcetines con hasta un 30% de descuento.

Hasta un 50% de rebaja en joyas

En joyería, Agatha París, Pandora y Luxenter tendrán hasta un 50% de descuento en una selección de artículos. La marca de joyería de El Corte Inglés tendrá una selección de joyas al -40% y en relojería habrá una selección de referencias al -30% en firmas como Hamilton, Longines, Guess y Viceroy.

Y en el departamento de accesorios, habrá una selección de bolsos de las marcas Latouche, Kipling, Guess y Abbacino hasta el -40%. También en gafas de sol, habrá una selección con hasta el -40% de las marcas Guess, Ray-Ban, Michael Kors, Skechers, Hawkers y Timberland.

En el departamento de belleza, las rebajas vienen cargadas de ofertas con hasta un 35% de descuento en tratamientos de marcas como Lancome, Clarins, Martiderm y Anthelios, fragancias de perfumería con un -40% en Gucci, Hugo Boss, Carolina Herrera y Rabanne, entre otras o con hasta un 30% de descuento en maquillajes de YSL, Estee Lauder y Armani.

Y uno de los departamentos más relevantes de cara al verano, es el de maletas, que también cuenta estos primeros días de rebajas con grandes descuentos, como una selección de hasta el 40% en Emidio Tucci y Latouche, Roncato, Samsonite, American Tourister y Delsey.