Adrián Lastra aclara los motivos que le han llevado a ser operado de urgencia: "Un pólipo en la garganta" que están examinando

El actor Adrián Lastra anunció este jueves que había sido intervendio de urgencia, sin especificar la causa. Un día después, ha dado los motivos médicos, aunque se muestra esperanzado de que todo saldrá bien. Adrián aseguraba que todo había salido bien: "Pero salgo de lujo y como un toro. Y todo perfecto".

"Os quería contar lo que ha pasado. Antes de nada, gracias por todos vuestros mensajes. Ayer (el jueves) me tuvieron que meter "de urgencias" en quirófano porque tenía una consulta con el otorrino. Y al abrir la boca, me vio una cosa en la garganta (algo que yo sabía que tenía, pero siempre me decían que no pasaba nada) y el doctor me dijo: "Esto no puede estar ahí... te lo tengo que quitar ya", ha dicho el participante de El desafío.

Y así pasó", empieza diciendo Adrián en el comunicado compartido en su Instagram. El actor acató la decisión médica, como cuenta.

"Al día siguiente, quirófano. Sedado y dormido como una mona y ya sin el pólipo en la garganta. Ahora a esperar resultados de tal era el pólipo... Pero como dije ayer, está todo bien. Que nadie se alarme. De momento, estar tranquilo vocalmente, no pegar gritos y ya está", ha escrito Lastra.

A su lado se encuentra día y noche su chica, Clara Chain, a la que le dedicaba unas bonitas palabras desde la cama del hospital: "Gracias siempre". Y subía un selfie hecho por ella. La pareja acaba de regresar de un viaje a Tailandia.