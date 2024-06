La fiebre por 'OT 2023' sigue intacta: más de 16.000 personas reviven en el WiZink la pasión por el programa y por sus artistas

Lunes. 19 de febrero. Se apagan las cámaras que durante tres meses habían servido de ventana a los espectadores para entrar en la Academia más famosa de la televisión, el ojo a través del que ser partícipes de la vida en directo de 16 artistas. Ese día, OT 2023 celebra una final que servía de guinda del pastel para una de sus ediciones más exitosas, una gala tan esperada como agridulce, pues significaba el final de una etapa. Pero no fue un punto y final, fue un punto y aparte. El foco que iluminaba a estos jóvenes nunca se apagó y sigue brillando fulgurante sobre ellos, tal y como el WiZink Center demuestra.

Más de 16.000 personas demostraron este jueves 27 de junio que la fiebre por Operación Triunfo no terminó con el final del programa en Prime Video, pues los gritos, carteles, regalos, vítores, aplausos y multitudinarios coros al unísono hicieron vibrar el estadio.

Esta es la primera cita en Madrid de la gira, que comenzó el 27 de abril en Bilbao y que concluirá el 13 de julio en Valencia, pero antes repetirá show este mismo viernes en la capital.

El tiempo ha dejado respirar un poco el fanatismo que tenía enganchados a millones de fans, entre los que me incluyo, por lo que este concierto emanaba cierto aire de nostalgia, de una época pasada, aunque no sea tan lejana en el tiempo.

No obstante, lo cierto es que esta elipsis fue perfecta para provocar sorpresa con la lista de canciones y despertar recuerdos de hace meses. Y todo ello se mezcló en un eufórico concierto que dejó patente lo vivo que sigue el furor por OT 2023.

El WiZink Center, repleto durante el primer concierto de 'OT 2023' en Madrid. 20MINUTOS

Muchas 'historias por contar'

De Suzete, Omar, Denna, Salma, Álex Márquez, Violeta, Cris, Álvaro Mayo, Chiara, Bea, Martin, Lucas, Juanjo, Ruslana, Paul Thin y Naiara. Los 16 concursantes brillaron con luz propia sobre el escenario del WiZink. Y no solo con sus voces, sino con sus maquillajes y sus looks, muchos de los cuales venían directamente de las galas, y otros eran tan distintos como deslumbrantes: desde las faldas de Paul Thin a las camisetas de rejilla de Martin, pasando por el corsé dorado de guerrera de Suzete y los sugerentes outfits rojos de Violeta y Chiara para I Kissed a Girl.

Varios temas grupales, en los que cantaban todos juntos —incluso los que habían sido expulsados cuando ese tema se interpretó en la gala— como Dime, de Beth, Quédate de Bizarrap y Quevedo, o el himno oficial, Historias por contar; duetos como Escriurem, La vida moderna o la Music Sessions #45 de Bizarrap y Ptazeta; y tríos como Unholy o Walk Like an Egyptian.

Naiara durante el primer concierto de 'OT 2023' en el WiZink Center de Madrid. 20MINUTOS

Y también 18 solos, uno cada uno, a excepción de la ganadora (o ganadera, según Chenoa), Naiara, que interpretó Tómame o déjame y Let's Get Loud; y Paul Thin, que cantó la Music Sessions #57, de Bizarrap y Milo J, y When the Party's Over, tema de Billie Eilish que se incluyó tras las críticas por la descompensación que había en la lista inicial, ya que algunos participantes actuaban hasta seis veces y él solo tres, aun siendo el segundo finalista.

Sin duda, fue una noche para el recuerdo, que no estuvo exenta de algunos fallos técnicos, pero que se solventaron con el evidente talento y capacidad vocal de los triunfitos. Para mí, se sintió como un gran broche final —aunque aún quedan conciertos— para OT 2023, que no fue solo un programa de música, sino un momento de pasión televisiva y musical.

Aun así, cualquier fan sabe perfectamente que esto no es un adiós a estos artistas, todos ellos ya tienen su primer single en el mercado y otros están preparando nuevos lanzamientos: Naiara sacará Piensa en mí, su segundo tema, Denna habló en el show de su próxima canción y Paul Thin no para de dejar pistas en sus redes de lo que está por venir, las cuales se trasladaron a su maquillaje en el WiZink, que incluía la palabra "Alondra" en su cara.

Está claro que el foco de OT 2023 nunca dejará de brillar, aunque en lugar de ser uno se ha diversificado en varios haces de luz, que no se apagarán gracias a que todos ellos continúan su camino en la industria.