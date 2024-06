El aborto, la inmigración, la economía... las falsedades de Trump en el debate con Biden

El presidente estadounidense, Joe Biden, y su antecesor, Donald Trump, se midieron este jueves en un cara a cara con capacidad de cambiar el rumbo de las presidenciales. Un debate en el que el republicano se mostró más agresivo y en el que al demócrata le costó hilar mensajes y apareció dubitativo y con problemas de voz -debido a la gripe, según fuentes cercanas al mandatario-.

En un plató de la CNN en Atlanta, sin público, sin el apoyo de notas previas y de los asesores y sin posibilidad de réplica en caso de no tener asignado el turno de palabra, este encuentro expuso sin distracciones las fortalezas y debilidades de ambos candidatos en un debate sin interrupciones y en el que se escucharon falsedades.

Según el equipo verificador de la CNN, ambos candidatos vertieron mentiras, pero Trump más. En concreto Trump dijo 30 afirmaciones falsas durante el debate y su rival, nueve.

Entre otras falsedades, Trump dijo que algunos estados liderados por los demócratas permiten el aborto a los ocho meses de gestación en incluso después del parto, que no hubo ataques terroristas durante su presidencia o que Irán no financió grupos terroristas durante su presidencia. Lo cierto es que matar a un bebé después de nacimiento es un delito en los 50 estados y solo un porcentaje muy pequeño de abortos ocurren a las 21 semanas de embarazo o después.

En este sentido, Trump afirmó que no bloqueará los abortos que se realizan a través de fármacos si gana las elecciones de noviembre, lo que supone una leve aclaración de su postura sobre derechos reproductivos, tema central para las elecciones. Trump también dijo que cree en tres excepciones para permitir el aborto: en caso de violación, incesto y riesgo para la vida de la madre.

Asimismo, el republicano afirmó falsamente que Estados Unidos ha proporcionado más ayuda a Ucrania que Europa -cuando los republicanos más radicales del Congreso estuvieron bloqueando durante meses el envío de armas y Trump sugirió en un mitin que invitaría a Rusia a hacer lo que quisiera con aquellos países de la OTAN que no aporten suficientes recursos a la Alianza-, que Biden durante años se refirió a los negros como "súper depredadores", o que su rival demócrata está planeando cuadriplicar los impuestos.

Trump dijo también que la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rechazó la oferta de enviar 10.000 tropas de la Guardia Nacional al Capitolio durante su asalto el pasado 6 de enero de 2021, tras la victoria de Biden. Lo cierto es que el presidente de la Cámara no está a cargo de la seguridad del Capitolio, una responsabilidad que recae en la Junta de Policía del Capitolio, un organismo que incluye a los sargentos de armas de la Cámara y el Senado. Además, recuerda la CNN, "no hay evidencia de que Pelosi haya recibido alguna vez una oferta de Trump de 10.000 soldados el 6 de enero". Al hilo de esto, Trump negó cualquier responsabilidad por su parte en el ataque al Capitolio, pero Biden le recordó que no tiene las manos limpias ni en ese caso ni en los otros tres procesos penales que afronta: "Tiene la moral de un gato callejero", le espetó

El cara a cara no fue un intercambio que sirvió para la exposición de nuevas propuestas, sino un ring con ataques constantes. "Creo que ni él mismo sabe lo que acaba de decir", dijo del presidente el precandidato republicano. Para Trump, Biden es un presidente "manchurio" "pagado por China", que sin embargo ha provocado que la situación con Pekín sea la peor en la historia: "Nos están matando como país si sigue permitiendo que sigan haciendo lo que nos están haciendo".

La CNN también destaca entre los bulos difundidos por Trump en el debate que, según el republicano, los estadounidenses no pagan el costo de sus aranceles a China y otros países, o que Europa no acepta automóviles estadounidenses. En realidad, no es cierto que la Unión Europea no acepte productos estadounidenses, aunque algunas exportaciones estadounidenses cuentan con barreras comerciales de la UE y los fabricantes de automóviles estadounidenses a menudo han tenido dificultades para ganar popularidad entre los consumidores europeos.

Trump también agregó tras afirmaciones falsas como que Estados Unidos tiene actualmente su mayor déficit presupuestario y su mayor déficit comercial con China, cuando en realidad, ambos récords ocurrieron bajo el mandato de Trump.

Por su parte, Biden hizo al menos nueve afirmaciones falsas o engañosas durante el debate. Entre ellas, dio números falsos al describir dos de sus políticas clave de Medicare, aseguró falsamente que ningún soldado estadounidense había muerto durante su mandato, repitió su habitual cifra engañosa sobre las tasas impositivas de los multimillonarios.

Inmigración

Biden también aseveró sin pruebas que Trump quiere eliminar el seguro social, y que la tasa de desempleo era del 15% cuando asumió el cargo. Además, exageró los comentarios de Trump de 2020 sobre la posibilidad de tratar la covid con desinfectante.

La inmigración ofreció el escenario más fructífero para los reproches mutuos. Trump acusó a Biden de abrir el país a los criminales y haber provocado que los ciudadanos vivan actualmente en un "nido de ratas", al no poner freno a la entrada de "criminales" y provocar que los inmigrantes estén matando a los estadounidenses.

"Estamos viviendo ahora mismo en un nido de ratas. Están matando a nuestra gente en Nueva York, en California, en cada estado, porque ya no tenemos fronteras", le dijo a Biden. Según Trump, esos inmigrantes son los que están "violando y matando a las mujeres".

En su discurso, Trump mencionó el caso de Jocelyn Nungaray, de 12 años, asesinada el 17 de junio en Houston, Texas, y por el que fueron arrestados dos venezolanos, que ingresaron recientemente al país, y a los que se les impuso una fianza de 10 millones de dólares a cada uno. "Es horrible", apuntó acusando a su contrincante de una falta absoluta de control.

Biden tachó esa acusación de ridícula: "Hay muchas mujeres violadas por sus parejas, hermanos y hermanas. Eso es simplemente ridículo", apuntó destacando cómo su Administración ha trabajado para incrementar significativamente tanto el número de agentes en la frontera como la capacidad de asilo.

Trump ha prometido que, si es reelegido, cerrará la frontera sur de EEUU el primer día de su mandato y derogará todas las medidas emitidas por Biden, incluida la restricción para los solicitantes de asilo. Además ordenará una "deportación masiva" de criminales, como parte de su retórica de que los inmigrantes irregulares son violentos.

La restricción a las solicitudes de asilo recientemente implementada por Biden permite deportar a quienes no cumplan los estrictos requerimientos cuando se supere la cifra de 2.500 detenciones diarias durante un promedio de siete días.