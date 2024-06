Albiach cree que el PSC tiene incentivos para pactar la financiación porque en una repetición electoral "lo tendrá más difícil"

La líder de Comuns, Jéssica Albiach, cree que el PSC tiene "incentivos" para pactar una financiación singular para Cataluña porque si hay una repetición electoral, los socialistas "lo tendrán más difícil". En una entrevista en Catalunya Ràdio, Albiach ha advertido que, en caso de que no haya acuerdo de investidura y haya nuevas elecciones, podría ser que PSC, Comuns y ERC ya no sumen y, por lo tanto, "a Salvador Illa los números no le den".

Albiach los ha instado a seguir negociando y ha remarcado que ahora lo que hace falta es "tiempo, calma y tranquilidad". Sobre las conversaciones, ha explicado que de momento se están reuniendo bilateralmente los tres partidos, pero confía en que "en las próximas semanas" pueda haber una negociación a tres bandas.

Además, ha subrayado que hace falta que las mayorías sean sólidas y "no solo para una investidura" sino también "para una legislatura lo más larga posible". Sobre la posibilidad de entrar a un eventual Govern, la líder de Comuns ha remarcado que no están negociando "sillas" y ha asegurado que se lo plantearán en función del contenido del acuerdo.

La presidenta del grupo parlamentario también ha detallado que el Hard Rock -que encalló las conversaciones para los presupuestos y acabó precipitando las elecciones catalanas- es uno de los elementos que está sobre la tabla de negociación. Según Albiach, no ha renunciado porque las prioridades de los comunes "siguen siendo las mismas".

De todos modos, ha remarcado que esta es una de las muchas propuestas que están defendiendo, como también lo son la regulación de los alquileres de temporada o la regulación del alquiler de habitaciones.