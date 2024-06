Anabel Pantoja relata el problema que está sufriendo durante su embarazo: "Me tomo melatonina natural, pero no me sirve"

Anabel Pantoja se encuentra en su cuarto mes de embarazo, y aunque está muy feliz por traer a una nueva persona al mundo, la influencer está teniendo alguna que otra complicación relacionada con su cansancio y agotamiento físico.

La sobrina de Isabel Pantoja ha contado a través de sus historias de Instagram que padece de insomnio y esto le impide descansar por las noches las horas necesarias.

"Hoy ha sido bastante jodido, una de las peores noches. Se lo comenté al médico, pero me dijo que es normal, que no me puede dar una pastilla para dormir", ha comentado la televisiva en un primer vídeo, apareciendo ante la cámara en pijama y sin maquillaje.

Anabel Pantoja le ha contado a sus seguidores que toma melatonina natural para intentar conciliar el sueño, pero que no le sirve de nada: "Duermo la primera hora y media, pero a las dos de la mañana ya estoy despierta".

Además, la andaluza ha asegurado que aparte de tener insomnio, tiene molestias en todo su cuerpo. "Me molesta también la barriga, el reflujo y el pipí". "Ya me vuelvo loca y me pongo hasta a llorar porque me quiero dormir", ha reconocido.

Por último, Anabel ha comentado que los días que puede trabajar desde casa tiene "suerte" porque no tiene que estar de aquí para allá, pero que este problema le "cambia todo" y le hace estar "de mala leche". "Qué horror, no sé si os pasa", ha lanzado en forma de pregunta a sus seguidores para finalizar con su discurso.