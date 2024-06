Primeras palabras de Álvaro Muñoz Escassi tras el anuncio de su ruptura con María José Suárez: "La quiero, la respeto y la admiro"

En la madrugada de este jueves se confirmó la noticia. María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi han roto tras tres años de relación. Sin embargo, esta información llegó en un momento más que inesperado, pues el jinete acababa de hacer púbica una declaración de amor hacia ella. Pero ahora, él se ha pronunciado sobre la ruptura y ha dado las gracias a la modelo por los tiempos que ha elegido.

El exconcursante de MasterChef Celebrity aseguró a Europa Press que "todo está muy bien", pero sí apuntó que "ha sido duro", pues "cuando hay tanto amor y tanto cariño, no es un interruptor que se apaga y se termina". "Al final pasan cosas, la quiero, la respeto y la admiro muchísimo", alabó.

Sobre las declaraciones de ella en las que decía que quería centrarse en su hijo Elías, de seis años, él comentó que lo mejor que le ha pasado en este tiempo ha sido conocer al pequeño y que la incompatibilidad de ambos era más bien por la distancia: "Yo estoy en Madrid, ella está en Sevilla, tenemos vidas muy diferentes, pero nos queremos muchísimo".

"No nos han pagado nada, lo que pasa es que el crucero lo teníamos organizado desde hace mucho tiempo", defendió, sobre el viaje que hicieron hace apenas unas semanas, tras salir a la luz los rumores de crisis.

"Cada vez que veo a María José me la como, la adoro", reiteró. "Hay que quedarse con lo bonito de las cosas, ha sido muy bonito lo que he vivido con María José, me siento mejor persona, he aprendido muchas cosas, le estoy muy agradecido y me quedo con eso".

"El luto es mejor vivirlo en silencio y no público y, como ya lo hemos vivido, por eso estamos tan bien", continuó diciendo Muñoz Escassi. "Ante todo somos amigos, nos queremos mucho, a Elías no quiero dejar de verlo".

"Principalmente, es tan buena persona, me ha aportado tantas cosas en mi vida, estoy superfeliz de que haya pasado por mi vida, siempre la querré", halagó. "Lo hemos dejado, pero estamos en un momento bonito de nuestras vidas, nos va muy bien, somos felices".

"No ha habido terceras personas, no ha sido por eso. De verdad, es una cuestión de que se acaban las cosas, se ensucian, es la vida", concluyó el jinete frente a la prensa.