La ONCE inaugura una exposición con obras de fotógrafos con discapacidad visual: "Si uno quiere, se puede hacer cualquier cosa"

El Museo Tiflológico de la ONCE muestra cómo seis fotógrafos con discapacidad visual tienen otra forma de concebir la fotografía mediante la muestra ‘Iguales ante la cámara’.

La exposición reúne doce obras de seis fotógrafos con discapacidad visual, afiliados a la ONCE: Victoria Adame, Marcelo Bilevich, José Julio Flores, Víctor Meliveo, Carme Ollé y Juan Torre. Ha sido inaugurada por el director de Promoción Sociocultural, Artística y Deportiva de la ONCE, Ángel Luis Gómez; el coordinador del Museo Tiflológico, Fran Maldonado; Victoria Adame, Carme Ollé, Marcelo Bilevich, quien señalaba, tras la inauguración que la exposición es un "reencuentro" con el Museo Tiflológico.

La fotógrafa Carme Ollé destacó que la exposición es "un premio y una alegría. Podemos decir a la gente que, aunque tengamos una discapacidad visual, si uno quiere se puede hacer cualquier cosa. Gracias a la ONCE se me abrió el mundo. Me dijeron: 'Quita el polvo de la cámara y vuelve a la fotografía'”, añadió.

La cordobesa Victoria Adame muestra su obra ‘Miopía’, en la que presenta de forma desenfocada una calle, en la que se aprecia un semáforo y a diferentes peatones, haciendo partícipe al espectador en el modo en que ella ve el mundo. Con esta instantánea, realiza un juego visual sobre las dificultades de ver el mundo. ‘Fin de Fiesta’ es la otra obra que expone Adame, con la que señala que todos los finales son un principio.

Por su parte, el argentino Marcelo Bilevich trae al Tiflológico ‘Sillas voladoras’, fotografía de su primera etapa. El autor trata de sacar el carrusel de su entorno y llevarlo a la imaginación del que observa la fotografía. Con ‘Shankardass’, Bilevich muestra una foto con mucho trabajo técnico que congela a la bailarina en el aire, en el instante correcto desde el punto de vista del ballet.

El madrileño José Julio Flores expone ‘Homenaje a Pina’, en recuerdo de un pintor y amigo, que falleció por enfermedad. Integra una obra suya en su fotografía. Con ‘Pictures at an exhibition’, juega con la imaginación de la persona que ve la foto. En ella, una mujer en silla de ruedas está viendo una obra fotográfica, pero esta queda de espaldas, con lo cual hay que imaginar sus reacciones ante lo que está viendo.

Víctor Meliveo (Málaga), exhibe ‘Flamenco and water’ y ‘Algo en Pedregalejos’, fotografías de danza combinadas con el agua, ambas tomadas en Málaga. La unión entre la fotografía y el videoarte, así como el teatro físico, ha sido vital en su carrera, ya que produce una sinergia muy especial entre el arte escénico y el audiovisual. Otro punto de conexión técnica fundamental es que usa tecnología VR360 (Virtual Reality), que abre nuevas puertas a la experimentación en imagen fija e imagen en movimientos.

Para la barcelonesa Carme Ollé su fotografía ‘Titubeo’ evoca el ocaso de una de las torres gemelas de Nueva York en 2001. El ligero movimiento zigzagueado del plano evoca el momento del hundimiento del edificio. Con ‘Sigue Palpitando’ hace referencia a uno de los actos más solidarios de una comunidad, como es el caso de la donación de un corazón, para que este siga palpitando en otra persona más allá de la vida de quien realiza la donación.

Juan Torre (Getxo, Bizkaia), expone ‘Luis Eduardo Aute’, un retrato del cantautor que resalta el concepto de enfoque y desenfoque para llevarlo al relieve y poder tocarlo. En la obra ‘Sofía Moro’ muestra a la fotógrafa de ‘El País’, en una pared de arenisca erosionada y moldeada por el paso del tiempo; y, caracterizada por sus formas y relieves. Sofía está dentro de una oquedad que junto con los dos agujeros forma parte de una calavera. Es la representación del encuentro entre dos fotógrafos.

La muestra puede visitarse hasta el 11 de octubre en calle La Coruña, 18 de Madrid, en horario de martes a viernes, de 10.00 a 15.00 y de 16.00 a 19.00; los sábados, de 10.00 a 14.00; el Tiflológico está cerrado los domingos y festivos.