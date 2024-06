Trump se muestra agresivo contra un tambaleante Biden durante el debate

El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) ha lanzado repetidamente ataques agresivos contra un tambaleante presidente Joe Biden durante el primer debate presidencial en Estados Unidos que ha durado 90 minutos.

Biden, de 81 años, salió a defender su gestión, pero también tenía que mostrar un buen semblante a todos los que cuestionan su avanzada edad, empezando por su contrincante. "No tiene capacidad para ser presidente. No deberíamos tener un debate. No hay nada que debatir", criticó Trump, de 78.

Mucho no le ayudó que la imagen compartida de televisión mostrara a Biden con la boca abierta y la mirada pérdida mientras hablaba su contrincante.

Republicanos observan el Debate Presidencial 2024 entre Trump y Biden en un evento privado en San Carlos, California, Estados Unidos, el 27 de junio de 2024. GETTY IMAGES

La inmigración, el tema recurrente de Trump

La inmigración ofreció el escenario más fructífero para los reproches mutuos. Trump acusó a Biden de haber convertido el país en un "nido de ratas" al no poner freno a la entrada de "terroristas" y provocar que los inmigrantes estén matando a los estadounidenses, mientras que el presidente tachó de "ridícula" esa afirmación, que no se sustenta con cifras.

Biden admitió que todavía quedan "cosas por hacer" y defendió su gestión tanto económica como migratoria en comparación con la de su antecesor: "La pandemia fue tan mal manejada que mucha gente murió (...) La economía colapsó. No había empleos. La tasa de desempleo aumentó al 15 %, fue terrible. Lo que tuvimos que hacer fue intentar recomponer las cosas nuevamente".

Tenemos el mayor número de terroristas entrando a nuestro país en este momento. Todos terroristas, por todo el mundo, no sólo en Sudamérica, por todo el mundo. Vienen de Oriente Medio, de todas partes, de todo el mundo. Están entrando a raudales"



No fue un intercambio que sirvió para la exposición de nuevas propuestas, sino un ring con ataques constantes. "Creo que ni él mismo sabe lo que acaba de decir", dijo sobre Biden el precandidato republicano.

Biden en sus turnos arremetió contra su rival de una manera que podría haber sido inaudita en un debate presidencial, señalando que Trump era la "única persona en este escenario que es un delincuente convicto", una referencia al caso penal de Trump derivado de un pago de dinero por silencio a una estrella porno, añadiendo que Trump fue acusado de tener relaciones sexuales con la mujer "mientras su esposa estaba embarazada". También mencionó el caso civil contra Trump en el que fue declarado responsable de abuso sexual.

Trump usó casi los mismos improperios para referirse a la condena penal del hijo de Biden, Hunter, diciendo: "Su hijo es un delincuente convicto a un nivel muy alto".

Trump negó cualquier responsabilidad por su parte en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, pero Biden le recordó que no tiene las manos limpias ni en ese caso ni en los otros tres procesos penales que afronta: "Tiene la moral de un gato callejero".

Para Trump, Biden es un presidente "manchurio pagado por China", que sin embargo ha provocado que la situación con Pekín sea la peor en la historia: "Nos están matando como país si sigue permitiendo que sigan haciendo lo que nos están haciendo".

La sorpresa de la noche llegó en boca de Trump: "No nos comportemos como niños", afirmó el republicano en este encuentro, cuyo formato permitió pese a todo una exposición ordenada de argumentos.