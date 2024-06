Alejandra Rubio cuenta cómo conoció a Carlo Costanzia: "Me escribió por Instagram"

Europa Press via Getty Images

Alejandra Rubio solo tiene buenas palabras para Carlo Constanzia, el padre de su futuro bebé. La influencer anunció junto a su pareja en exclusiva para la revista ¡Hola! que está embarazada tras cinco meses de relación y no hay día en el que la joven no se enorgullezca de su novio.

Así se lo ha contado la joven a Pilar Vidal en Drama Queen, el videopódcast de la periodista. "Mi novio es guapísimo, es buenísima persona. Es la leche, hace de todo, tiene muchísimo talento. Tiene una educación... lo tiene todo", ha detallado la hija de Terelu Campos sobre el actor.

La creadora de contenido ha asegurado que se siente "superorgullosa de él" en todos los ámbitos de la vida: "Podemos compartir un rato con cualquier persona que habla y sabe de todo. Es un tío culto, se le da bien la música, actuar, los números...".

Aparte de cómo es Carlo como persona, Alejandra Rubio ha desvelado cómo empezaron a conocerse. "Yo hablé de él en la tele y luego me escribió por Instagram", ha reconocido con una tímida sonrisa.

Tras intercambiar varios mensajes, los jóvenes acordaron quedar en persona para conocerse mejor. En una de sus primeras citas, el intérprete de Toy Boy no dudó en sincerarse con ella acerca de sus problemas judiciales, tal y como ha contado Alejandra en la entrevista: "Cuando lo conocí, me contó todo. Jamás le juzgué, para mí nunca fue un problema. Yo en él vi otra cosa, no lo que ve la gente".

"Una sociedad podrida"

Ahora que la pareja ha comunicado que están esperando un bebé, la joven no ha dudado en expresarle a Pilar Vidal cómo se siente tras el anuncio.

"Ha sido como una película de terror. Para mí que la sociedad esté en este punto, me da miedo. Me da miedo que mi hijo se críe en una sociedad así. Es una sociedad podrida", ha alejado la joven.