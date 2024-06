Carme Chaparro reflexiona sobre los límites del periodismo: "Yo voy preparada, te pongo tus mentiras en la cara"

La periodista Carme Chaparro ha visitado el pódcast de Malbert, Querido Hater, donde ha podido hablar sobre muchos temas relacionados con su profesión y ha reflexionado sobre el fascismo y los límites del periodismo.

"¿Cómo ves que haya programas en parrilla que blanquean el fascismo sin ningún tipo de problema?", ha preguntado el presentador del videopódcast.

"Yo me he hecho muchas veces la pregunta de si entrevistaría al diablo", ha comenzado explicando Carme Chaparro. "Me acuerdo cuando Bin Laden estaba huido, el mayor reto para un periodista era entrevistarle, pero para eso tienes que ir preparado", ha continuado.

"Yo puedo entrevistar a un fascista y evidentemente, lo entrevistaría. Pero tengo que ir preparada, como periodista, con las preguntas que desmonten sus ideas y le hagan quedar como lo que es: una persona fascista que quiere volver a los momentos del fascismo en Europa, como lo fue Hitler", ha asegurado la comunicadora en la entrevista.

Pero Chaparro ha dejado claro que a sus entrevistados no les deja decir lo que quieran. "Yo voy con mis datos científicos, voy preparada, te pongo tu mentira en la cara. Ese es el trabajo que debe hacer un periodista", ha concluido.