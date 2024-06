La Diputació de Barcelona se compromete a impulsar el deporte femenino y combatir las agresiones y discursos LGTBIfóbicos

Fomentar la práctica deportiva entre mujeres de todas las edades y erradicar todo tipo de discriminaciones por motivos LGTBI. Estos son los dos compromisos que se han marcado en trabajar desde el pleno de la Diputació de Barcelona con el objetivo de desarrollar políticas municipales en ambos campos. Todo ello después de aprobar con mayoría dos mociones durante la sesión ordinaria del mes de junio celebrada este jueves en el Paraninfo de la Escuela Industrial de Barcelona.

La primera de las mociones, que ha sido presentada y aprobada por el PSC-CM, ERC-AM, Junts-CM, En Comú Guanyem, PP, TotxTerrassa, Junts per Igualda y Impulsem el Penedès -todos los grupos a excepción del de Vox, que ha votado en contra- busca impulsar la práctica deportiva entre las mujeres de la provincia. La Diputació de Barcelona lanzará programas que luchen "contra el abandono del deporte en niñas y adolescentes", además de impulsar "hábitos saludables durante todo el ciclo de vida".

El diputado delegado de Deportes, David Escudé, ha defendido que la moción pretende "garantizar la igualdad" en el mundo del deporte poniendo en valor el trabajo de las mujeres. Escudé ha lamentado que "siga existiendo discriminación y abusos hacia las mujeres" en el ámbito deportivo y ha llamado a "seguir combatiéndolas" y "denunciarlas".

Desde el grupo político del Partido Popular, su portavoz, Manu Reyes, ha destacado que el deporte "no es solo competición, sino también salud". El alcalde de Castelldefels ha puntualizado que en el caso de haber redactado la moción no hubieran escrito de misma forma el texto, sin embargo, ha reiterado el apoyo de su formación a un documento "con matices que no compartimos".

En la intervención del grupo político de Junts-CM, el diputado Francesc Colomé ha lamentado que todavía "no esté normalizada" la igualdad en el deporte. Además, ha acusado a Vox de "no apoyar al colectivo femenino" y de evitar que la moción pasara a ser un documento institucional.

Por alusiones, el diputado de extrema derecha Jordi Albert de la Fuente ha explicado que no están de acuerdo en diversos puntos de la moción, poniendo de ejemplo la paridad en las instituciones deportivas. El de Vox ha defendido que "no es necesario imponerla".

En el turno de ERC-AM, la diputada Eva Soler se ha sumado a la queja de que dicha moción no sea institucional. "Hay un largo recorrido por delante para acercar todavía más la práctica deportiva a las mujeres, hay muchas menos practicando que hombres", ha asegurado.

Finalmente, desde Comuns, la diputada Aida Llauradó ha reivindicado la práctica deportiva como "un derecho de la ciudadanía". También ha señalado que los hombres tienen mayor reconocimiento y posibilidades de crecer en el ámbito deportivo. Llauradó ha replicado a Vox y ha instado a continuar luchando para que "la paridad llegue a los ámbitos de toma de decisión".

Suma al manifiesto unitario del Día del Orgullo

Además, el pleno de la Diputació de Barcelona ha dado el visto bueno a dar apoyo al manifiesto unitario en motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI. A través de una moción presentada por todos los grupos políticos, a excepción del PP -que ha dado su voto a favor en la votación- y Vox -ha votado en contra-.

El organismo se ha comprometido a "continuar trabajando para construir territorios comprometidos en la defensa de los derechos del colectivo y erradicar la LGTBIfobia. El documento pone de manifiesto que la Diputació "apoyará" la promoción de políticas LGTBI en los municipios de la provincia.

La presidenta delegada del Área de Feminismos e Igualdad, Raquel Albiol, ha señalado que es momento de "poner fin a estas desigualdades y discriminaciones". "Desde el ámbito local hay municipios que han avanzado en la defensa de los derechos y la protección ante la LGTBIfobia", ha apuntado. Albiol ha añadido que "queda mucha faena por hacer para conseguir la igualdad total".