Álvaro de Luna, sobre cómo reaccionaría si se reencontrase con Laura Escanes: "Creo que es de ser coherente el saludarnos"

Desde que se separaron hace casi un año, la relación entre Álvaro de Luna y Laura Escanes ha estado envuelta en polémicas. El artista ha desvelado cómo reaccionaría si se encontrase con la influencer tantos meses después de su ruptura.

"Nos saludaremos, creo que es de ser coherente el saludarnos, somos adultos, ha pasado mucho tiempo y creo que nos saludaremos", confesó el intérprete de Todo contigo para Europa Press durante la fiesta por el 30 aniversario de GQ España.

Respecto a las polémicas que giraron en torno a las letras de sus cancines y las indirectas detrás de ellas, el artista aseguró que no habrá más mensajes escondidos para sus exparejas. "No, no hay nada, es todo de buen rollo, para disfrutarlo, para bailarlo, para dedicarlo con cariño y ya", comentó.

El cantante no dio muchos más detalles de la relación con su exnovia, pero sí respondió a alguna pregunta sobre el punto en el que se encuentra su corazón. "Siempre hay que tener ganas, no hay que estar cerrado al amor. El amor aparece cuando nadie lo espera. Que esté muy activo para que pase, no, que pasa, pues pasó, ya está", declaró el artista.

Sobre el evento, aseguró que lo que quería era disfrutar. "Lo pasaremos muy bien, como todos, que al final es lo que todos queremos hacer, pasarlo muy bien hoy y disfrutarlo", expresó Álvaro de Luna ante las cámaras.