Manel Loureiro, ganador del premio Fernando Lara de Novela: "El mar nos fascina y nos aterra porque es un entorno hostil"

Si pasas siete días alojado en un faro de una isla casi desierta golpeada por el mar bravo, o eres un inconsciente o te traes algo entre manos. El escritor Manel Loureiro (Pontevedra, 1975) le daba vueltas a una idea literaria que primero le arrastró hasta ese punto de luz solitario en la isla pontevedresa de Ons y luego al premio Fernando Lara de novela 2024 con Cuando la tormenta pase (Planeta). Dos pasiones unidas en una, Galicia y la escritura, que convierten a Loureiro en uno de los escritores de thriller más vendidos de España y que ahora aspira a consagrarse con su nuevo título en un fenómeno. Manel Loureiro creador de la trilogía Apocalipsis Z y de la exitosa La ladrona de huesos, navega en este título agraciado entre olas bravas, personajes oscuros y secretos mortales.

¿Por qué el mar nos da más miedo que la tierra cuando en realidad pasan muchas más cosas atroces en la primera?Porque en el mar nos sentimos absolutamente fuera de nuestro elemento. Nos da la sensación de que las cosas que pueden salir mal, las que no controlamos, las que se escapan de nuestra supervisión se multiplican. El mar nos fascina y al mismo tiempo nos aterra precisamente porque lo reconocemos como algo de donde venimos, pero al mismo tiempo es un entorno hostil donde somos invitados, no siempre bien deseados.

Fareros, contrabandistas, abusones, ancianos huraños.... sus personajes no son la cara del optimismo ni de la bondad, precisamente.Los personajes problemáticos, los personajes difíciles, los que tienen conflictos son precisamente los más interesantes a la hora de contar una historia. Sí, efectivamente, podría haber utilizado personajes luminosos, llenos de bondad y maravillosos, pero entonces sería otro tipo de historia, no sería un thriller . Para que sea un auténtico desafío para el protagonista, los rivales, sus adversarios, la gente a la que se tiene que enfrentar, tienen que suponer un desafío de altura.

¿Qué significa este premio para un escritor que ya tenía una legión de seguidores y muchos títulos publicados con éxito?El premio Fernando Lara de novela supone un orgullo enorme y al mismo tiempo una gigantesca responsabilidad. Por una parte, me siento reivindicado, es un reconocimiento a una trayectoria, cambia por completo todo porque sabes que, a partir de este momento, con esta novela y con las siguientes vas a ser siempre, al menos, un ganador del Fernando Lara y eso obliga a que no solo tienes que llegar a muchos lectores y tener mucho éxito. Significa que tiene que tener una calidad literaria mínima acorde a lo que supone el premio. Supone entrar en una lista muy corta y muy pequeña de grandes nombres de la literatura: Umbral, Terenci Moix, Sánchez Dragó, Fernando Delgado, Nativel Preciado, Zoe Valdés... En definitiva, que estás de repente en una compañía extraordinariamente selecta y eso te obliga a estar a la altura.

El mercado americano, que le ha hecho ya muchos guiños, ¿venderá también Cuando la tormenta pase ?Esperemos que sí, que esta novela también llegue al mercado americano. Es el mayor mercado editorial del mundo, pero también es el más difícil en todos los sentidos, no solo de acceder. Piensa que apenas un 5% de los libros que se publican en EE UU son de autores no anglosajones, es decir, que en ese 5% nos tenemos que apretar todos los demás. Es que, además, tener éxito comercial en ese mercado es muy, muy complicado. El haber cruzado esas líneas, evidentemente pone las cosas más fáciles para siguientes visitas y espero que Cuando la tormenta pase pueda llegar a las costas norteamericanas.

Cuando uno ha llegado al top con La ladrona de huesos, ¿teme que la siguiente no goce de la misma adaptación?En la literatura se puede aplicar un principio que se aplica a la banca: rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. Que hayas hecho algo muy bien antes no significa que vayas a hacerlo de la misma manera en siguientes libros o que vayas a tener el mismo reconocimiento. O sea, que eso te obliga a mantener un perfil humilde, a ser consciente de que tienes que trabajar un montón y que te tienes que esforzar para que los libros estén, por lo menos, a la misma altura. Y si puedes, es tratar de hacerlos cada vez mejores. Es cierto que La ladrona... ya dejó el listón muy alto, pero confío, sobre todo cuando ya viene acompañado de un premio, en que Cuando la tormenta pase la supere y de largo. Al menos ese es mi deseo. Yo me he dejado el alma y todo lo que sé hacer para que el libro esté a la altura de las expectativas que tienen depositadas en él tantos miles y miles de lectores.