Sumar espera reunir por fin esta semana a IU, Más Madrid y los 'comuns' en una cumbre que corre el riesgo de quedar descafeinada

Salvo cambio de última hora, un cambio que no es lo más probable pero que nadie se atreve a descartar, los partidos aliados de la vicepresidenta Yolanda Díaz se reunirán por fin la semana que entra con la recién elegida dirección de Sumar. El cónclave, convocado tras el batacazo electoral de las elecciones europeas, debe servir como pistoletazo de salida del proceso de recomposición de la formación. Pero la reunión corre el riesgo de quedar descafeinada: Compromís, Chunta Aragonesista y Més per Mallorca han confirmado que no acudirán, mientras Más Madrid, que en principio iba a enviar al encuentro a su líder, Mónica García, baraja ahora mandar a un dirigente de menor rango.

Tan solo IU se mantiene firme en su intención de que la represente su coordinador federal, Antonio Maíllo, tal y como anunció la propia formación a principios de la semana pasada. Pero, hoy por hoy, parece complicado que se cumpla el deseo que expresó también el lunes pasado la secretaria de Organización de Movimiento Sumar, el pequeño partido liderado por Díaz: que a la reunión acudan todas las formaciones de la coalición y que, además, estén representados por sus primeros espadas. Fuentes conocedoras del estado de las conversaciones explican que aún hay contactos para intentar que Compromís y Chunta reconsideren su decisión de no acudir, pero estos partidos parecen tener clara su postura e incluso han defendido su negativa públicamente.

Ante esas ausencias, y las dudas que han surgido en Más Madrid en relación a la conveniencia de que sea Mónica García la persona que represente al partido en la reunión, la foto del encuentro puede terminar teniendo menos fuste del inicialmente previsto. En cualquier caso, la reunión de esta semana entrante será tan solo una primera toma de contacto, y lo planeado es únicamente diseñar un calendario con los siguientes pasos a dar por Sumar para completar su recomposición interna.

Los planes pasan por que, antes del parón estival de agosto, ya se hayan bosquejado un análisis y una hoja de ruta, según fuentes de la formación. Pero lo cierto es que los partidos no tienen, a día de hoy, una idea clara de si va a hacerse o no un análisis sobre los eventuales fallos estratégicos y de discurso de Sumar, así como una propuesta para corregirlos: lo único que está claro es que IU, Más Madrid, Catalunya en Comú y Movimiento Sumar van a hablar de la nueva forma de relacionarse entre ellos y del reparto de poder interno, que se traduce en un método estable de toma de decisiones para acabar con el modelo de Díaz, en el que ella marcaba la línea sin contar con sus aliados.

No obstante, la propia convocatoria de una mesa de partidos en la que estén representados, en pie de igualdad, Movimiento Sumar (el partido de Díaz), IU, Más Madrid y Catalunya en Comú ya deja claro que los cambios internos en la alianza de partidos en torno a Díaz son un hecho que ahora únicamente ha de tomar forma. La vicepresidenta ideó una alianza en la que ella y su pequeña formación eran preponderantes y en la que intentó subsumir a sus socios. Y la sucesión de batacazos electorales, el último el de las europeas, han dado al traste con esa concepción de Sumar: ahora, todos los partidos que componen la coalición van a discutir de igual a igual, lo que de facto supone quitar buena parte de su poder interno a Díaz.

Compromís, Chunta y Més se borran

No obstante, aunque esa nueva concepción de Sumar supone renunciar a construir un paraguas que integre a todos los partidos a la izquierda del PSOE, Compromís, Chunta Aragonesista y Més no quieren que se les asocie más de lo imprescindible a una marca que, ahora mismo, se encuentra muy tocada. Esas tres formaciones, a diferencia de IU, Más Madrid y los comuns, siempre han rechazado cualquier tipo de colaboración con Díaz y los suyos más allá de alianzas puntuales de cara a las diferentes elecciones. Y su rechazo a acudir a la cita de esta semana que entra es un mensaje en esa línea: con ellos no se puede contar más que para ese tipo de coaliciones.

"Tenemos una relación de horizontalidad, pero nada más", defendía hace unos días la portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, perteneciente al ala de la formación valencianista más nacionalista y que ve con más recelos la colaboración con Sumar. "No formamos parte orgánicamente de este proyecto, solo desde el punto de vista estratégico e institucional", recordó igualmente Micó, que aseguró que han informado puntualmente a Díaz de que no participarían en la mesa de partidos.

Otras fuentes de formaciones que no van a acudir a la reunión son menos diplomáticas y aseguran que no tienen ningún interés en prestarse a lo que, consideran, será un intento de IU por hacerse con la batuta del espacio a la izquierda del PSOE aprovechando la debilidad de Díaz. Aunque el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, quitó hierro el jueves pasado a estas ausencias y aseguró que "las cosas siguen igual" y que Sumar asume que Compromís, Chunta y Més no quieran "desarrollar en términos organizativos" su relación con Díaz. "Ellos lo han dicho siempre, nosotros lo hemos sabido siempre", afirmó.