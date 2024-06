De ser el pequeño de los 'Gipsy Kings' a estrella de TikTok: así es la vida actual de Carlitos Salazar

Carlitos Salazar se dio a conocer hace ya más de siete años en el programa Gipsy Kings. Desde entonces, el hijo menor del clan ha cambiado por completo hasta convertirse en todo un influencer. Con casi 659.000 seguidores en TikTok y un trabajo alejado de las redes, Carlos ya no es un niño.

cuando comenzó su carrera mediática, el joven era apenas un adolescente, y por ello no es de extrañar que su imagen física haya cambiado por completo. No solo ha crecido, sino que ha mejorado su musculatura y ha cambiado su estilo. Con el pelo rapado, cejas perfiladas y rostro cuidado al milímetro, no son pocos los fans que ha ganado.

Prueba de ello son los cientos de comentarios que recibe constantemente en sus publicaciones. Posando de manera seductora y sacado el mayor partido a su físico, no son pocos los vídeos en lo que, sin necesidad de filtros, sabe enamorar a la cámara. "Es mi marido", "¿se puede ser más guapo?", "me muero contigo" son algunos de los mensajes que suele recibir.

Aunque no solo se dedica al mundo de las redes sociales, pues también cuenta con un trabajo alejado de las cámaras. Como así ha asegurado, él es su "propio jefe" y trabaja como conductor de VTC. De esta manera, cuenta con una fuente de ingresos donde no necesita ser conocido.

Actualmente, Carlos se encuentra soltero y no parece haber encontrado el amor. Y es que, ante los rumores sobre una posible pedida a una joven, fue su hermana la encargada de asegurar que todo no eran más que simples habladurías.