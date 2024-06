Alejandro Albalá rompe una lanza en favor de Antonio Tejado: "No es mala persona y tiene la cabeza muy rápida"

Hace poco más de un mes, le otorgaron a Antonio Tejado la libertad condicional y salió de la cárcel de Sevilla con la condición de entregar su pasaporte y acudir a firmar al juzgado los días 7 y 21 de cada mes. Son muchos los que se han posicionado en toda esta historia y ahora ha sido Alejandro Albalá el que ha roto una lanza a favor del sobrino de María del Monte.

Tras cinco meses en los que su imagen se ha visto muy dañada, Antonio Tejado ha recibido el apoyo del colaborador de TardeAR: "La verdad que no me lo esperaba y mira, he tragado saliva y todo, porque yo me acuerdo que me llevé muy bien con él en Gran Hermano Dúo y para mi fue un descubrimiento porque yo creo que es un tío súper inteligente".

Antonio Tejado y Alejandro Albalá compartieron su experiencia en la casa de Guadalix, en la que pasaron muchas horas de convivencia, largas conversaciones y tuvieron una gran relación durante el concurso.

El exnovio de Sofía Suescun ha asegurado que, para él, es un tema "complicado", pero ha comentado que Tejado "no es mala persona y tiene la cabeza muy rápida", por lo que no entiende qué lo ha llevado a actuar así en caso de que sea real su acusación. "No sé si él ha hecho algo, si no ha hecho nada, la verdad que no lo sé", ha añadido Alejandro Albalá.

El colaborador de Telecinco ha deseado que los familiares de su excompañero de GH Dúo "encuentren la tranquilidad lo más rápido y posible que puedan" después de la "tormenta y tsunami" por el que han pasado.

Sobre qué haría en caso de ser María del Monte, ha reaccionado de manera completamente distinta y ha asegurado que "no le miraría a la cara, por lo que pueda pasar".