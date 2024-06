Los testigos de las muertes de Cerro Muriano dicen que no había instrucciones en el lago y la acusación ve falta de medidas de seguridad

Los testigos que han declarado este jueves ante el Juzgado Togado Central número 2 en la causa que investiga la muerte el día 21 de diciembre del soldado Carlos León Rico y del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, tras ahogarse en una maniobra que requería cruzar un lago, han dicho que no había instrucciones concretas sobre el ejercicio de cruzarlo.

Así lo ha expuesto el abogado penalista y doctor en Derecho Luis Romero, que representa a la familia del soldado Carlos León Rico, convencido de que aquel día no hubo suficientes "medidas de seguridad". Tras concluir la jornada de declaraciones, ha referido que "sólo había una única ambulancia operativa y que no recibieron esa mañana ni el día anterior llamada ni información por parte del capitán Zúñiga", de manera que "no había previsto nada concreto en sus labores".

Otro testigo, que tenía funciones logísticas y llegó en un camión, ha manifestado que al llegar tuvo que hacerle la maniobra RCP a un soldado porque vio que "no respiraba" y le tomó el pulso y "no tenía", a la vez que ha expresado que vio a "unos veintitantos soldados con síntomas parecidos a hipotermia, con mucho frío, entumecidos, etc".

Otro ha dicho que "a unos seis o siete metros de la orilla se dejaba de hacer pie y que el fango te impedía continuar avanzando".

Entretanto, este miércoles, según el abogado, todos los testimonios han "confirmado que no había ninguna medida de seguridad". "Aquello fue caótico" o "no sabíamos si faltaba alguien o no, aquello fue un descontrol" son algunas de las frases que han pronunciado los testigos, siempre según el letrado, quien ha añadido que todos han coincidido en que la temperatura del agua era "extremadamente fría".

Romero ha añadido que, sobre la actitud del capitán Zúñiga en la noche de los hechos, los testigos han revelado que "dio una charla refiriendo que 'esto son cosas que pasan en la mili'", tras lo cual "se impactaron con estas palabras", pues han referido que "no fueron las palabras adecuadas ni el momento" y muchos de ellos han manifestado que "no se le veía afectado".

"Apuntan a los responsables"

Mientras, el martes los comparecientes han facilitado "detalles en profundidad" y "apuntan a los responsables", según explicó a los medios el abogado Antonio Granados, quien representa a la viuda del cabo Jiménez, en base a las declaraciones, que "prácticamente han corroborado lo que ya todo el mundo sabe, ya se ha manifestado y la prensa y la sociedad en general saben de lo que ocurrió aquel fatídico día", de modo que "los testigos corroboran lo que realmente pasó y han dado detalles más en profundidad".

El abogado Luis Romero difundió un escrito sobre las 15 declaraciones de testigos, en el que advierte de que "los testimonios confirman los indicios de responsabilidad penal que pesan sobre los investigados". En concreto, sobre la temperatura del agua, ha contado que "en líneas generales, refieren que fue un auténtico caos lo vivido aquel día. Pocos fueron los que llegaron sanos a la otra orilla".

En relación a la cuerda utilizada, "coincidían en que no era una línea de vida, sino una cuerda guía, la cual se hundió con una profundidad tal, que hubo muchos soldados que incluso se llegaron a subir encima de estas en el agua".

Por otro lado, los testimonios apuntan a que "el capitán Zúñiga no se introdujo en el agua en ningún momento para auxiliar o socorrer a ningún participante. La mayoría de testigos refieren que sólo se metió hasta las rodillas y que se quedó todo el tiempo en la orilla", a lo que el abogado añade que "sólo uno o dos testigos han referido que se metió también para socorrer y auxiliar". Además, los testigos insisten en que "el mando más alto allí presente era el capitán Zúñiga, ninguno de los jefes se presentó allí ni siquiera tras lo ocurrido".

En lo que los testigos no concuerdan es en si los mandos dieron o no instrucciones sobre la mochila, pero "todos coinciden en que nadie, ningún mando comprobó que estuvieran debidamente colocadas".