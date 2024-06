Cristina Pedroche, sobre la peor crisis que ha vivido siendo madre: "Fue a los dos días, la conocida 'noche de las vacas locas"

Cristina Pedroche ha sido la última invitada de la primera temporada de El Confesionario de Malas Madres, el pódcast presentado por Laura Baena. La presentadora y la comunicadora han abordado en profundidad el tema de la maternidad y las diferentes vivencias relacionadas con ella.

"La maternidad me ha arrollado. Once meses después me siento muy frágil y vulnerable", ha asegurado la colaboradora de Zapeando nada más comenzar la entrevista.

Aunque su ginecóloga le decía que estaba "estupenda" e "igual que antes", Cristina Pedroche ha reconocido que cuando iba a las primeras visitas postparto se derrumbaba: "No lo entiendo, sé que estoy bien y tengo una hija maravillosa, pero lloro muchísimo".

El consejo que le daba la profesional era que escribiera todo lo que le viniese a la mente, pero ni ella misma se entendía. "Tengo pensamientos intrusivos, bucles oscuros, mucha pena... Viniendo aquí me sentía mal por dejar a mi hija sola, que justo ha cumplido once meses, y aunque ella no se entere, a mi me da pena", ha admitido.

"Date tiempo, estás súper postpártica. Hasta el año, sé flexible. Y te digo el año para que sea una fecha más reciente, pero al año te diré: 'Date dos", es otro de los consejos que le da su ginecóloga.

"Seguro que las madres que te están escuchando lo estás haciendo bien. Cristina Pedroche se ha sacado la oposición de madre, se lo sabe todo", han sido las palabras de Laura Baena para animar a su invitada. "Sí, pero me falta la experiencia", le ha respondido ella.

Durante la entrevista, Cristina Pedroche ha contado cuál ha sido la peor crisis que ha tenido siendo madre: "Fue a los dos días, la conocida como la noche de 'las vacas locas', que es cuando va a subir toda la noche al pecho. Me daba miedo darle teta por si la estaba sobrealimentando y me daba miedo también no dársela por si se moría de desnutrición".

"Quiero seguir siendo la misma profesional"

Otro de los temas que ha abordado en el episodio ha sido el relacionado con el mundo laboral. La televisiva ha asegurado que quiere seguir siendo la misma profesional que hasta ahora, pero que su papel de madre está "por encima de todo".

"Es una dualidad con la que me siento bipolar y sigo sin entenderme. La M de madre me pesa porque hay programas que serían más horas de rodaje, pero no me propongo. Me quedo callada porque estoy en modo madre.", ha reconocido.

Cristina Pedroche se ha pronunciado ante las críticas que está recibiendo tras haber publicado 'Gracias al miedo', un libro en el que comparte su experiencia como madre primeriza. (Fuente: Europa Press/Instagram) Cristina Pedroche se ha pronunciado ante las críticas que está recibiendo tras haber publicado 'Gracias al miedo', un libro en el que comparte su experiencia como madre primeriza. (Fuente: Europa Press/Instagram)

Por último, Cristina Pedroche ha confesado que las historias de otras madres le han salvado porque las dudas que tiene se disipan y que el haber escrito Gracias al miedo le ha servido para desahogarse: "Me ha costado, me he dado cuenta de que contarlo, me ha ayudado".