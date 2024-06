Supremme de Luxe hace un repaso de su trayectoria: "Tengo fans que se han tatuado mi cara y mi silueta"

Supremme de Luxe lleva casi tres décadas sobre los escenarios, lo que le ha permitido tener un gran manejo con el público, en su último proyecto profesional, Tu cara me suena, pudo demostrar una vez más sus grandes dotes artísticas. En una conversación con la revista Diez Minutos, la artista ha hecho un repaso a su trayectoria y también ha hablado de sus planes de futuro.

"Ahora es un buen momento profesional, desde luego, pero en lo personal hace ya bastantes años que conseguí una tranquilidad que me viene muy bien. Llegar a más público es agradable, pero he sido también muy feliz trabajando en sitios pequeños", ha explicado.

Supremme ha trabajado también el mundo de la noche y reconoce que le ha dado herramientas muy útiles para la televisión: "Me ha servido el tener mucha mano izquierda para no soltar a la primera. En la noche aprendes a controlarte, a tomar decisiones en poco segundos y estar muy alerta. Tengo una picardía que solo te la da el mundo de la noche, ese tipo de astucia que antes se decía 'tener mucha calle".

Además, ha revelado que si no hubiera sido artista se habría decantado por la enseñanza: "Siempre tuve claro que de no ser artista hubiera sido profesor de Lengua y Literatura. En su momento me matriculé y lo dejé porque enseguida empecé a hacer teatro. Ahora estudio en la Universidad el grado de Lengua, que antes era Filología Hispánica. En principio no quiero ejercer, pero no sé por dónde me va a llevar la vida, lo estudio de manera vocacional".

Por otra parte, también ha hecho un repaso por su trayectoria de Tu cara me suena, en las que ha invertido muchas horas porque cada actuación tiene un gran trabajo detrás. "Me paso un día entero escuchando la canción sin parar, en bucle. Luego apunto los acentos y las respiraciones. Los fines de semana alquilo una sala de baile que tiene espejos y me voy a ensayar", ha relatado.

La televisiva tiene muy claro que sus fans abarcan todo tipo de edades y que han llegado a hacer locuras por ella: "He visto algunos que se han tatuado mi cara y mi silueta entera, a todo color, y es algo que me abruma bastante. Ahora gusto mucho a señoras de sesenta y ha habido niños que han venido al teatro a traerme dibujos y es muy bonito".