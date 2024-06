Así es Juan José Zúñiga, el militar experto en inteligencia apodado como "el general del pueblo" y que intentó doblegar al Estado

El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha logrado mantener el control y ha frustrado el intento de golpe de estado que un grupo de militares intentó en la tarde del miércoles. Soldados sacaron los tanques a las calles y con uno de ellos tiraron abajo las puertas del Palacio Quemado, sede del Ejecutivo. Arce les hizo frente (literalmente); cambió a todo el alto mando militar; y logró que los militares se retiraran.

Al frente de la asonada estuvo el Comandante General del Ejército, José Zúñiga. "Una élite se ha hecho cargo del país, vándalos que han destruido al país. Las Fuerzas Armadas pretenden reestructurar la democracia, que sea una verdadera democracia, no de unos dueños que ya están 30 y 40 años en el poder", aseguró a los medios. El militar tenía la intención de liberar inmediatamente a los "presos políticos del gobierno", entre ellos la expresidenta interina Jeanine Añez o el exgobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho.

Todo acabó en nada. Sólo un día antes había sido destituido como comandante del Ejército, cargo que ocupaba desde noviembre de 2022. ¿Quién es el general Juan José Zúñiga Macías?

"El general del pueblo"

Posee una amplia experiencia militar y es experto en labores de inteligencia. El diario boliviano El Deber lo definió como "el general del pueblo", por su cercanía con sectores mineros y sindicales.

Sin embargo, su biografía esconde algún capítulo oscuro, como cuando era jefe de un Regimiento de Infantería, entre 2012 y 2013, y fue acusado de haber desviado 2,7 millones de bolivianos (unos 350.000 euros) de fondos públicos. Ese dinero era para financiar pensiones, bonos escolares y viáticos para los militares.

Fue en 2013 cuando un suboficial lo acusó de haberle ordenado desviar esos recursos. Por el asunto, Zúñiga sólo recibió una sanción de siete días de arresto.

Su exitosa carrera militar le llevó a ser jefe del Estado Mayor. Luego, en noviembre de 2022, fue nombrado comandante general del ejército boliviano. El presidente Arce le ratificó en enero de este año.

Enemigo declarado de Evo Morales

Si algo lo ha distinguido en estos años ha sido la declarada inquina hacia Evo Morales. Ambos se ha enfrentado en varias ocasiones. De hecho el expresidente le acusó varias veces de perseguirlo y en 2022, de encabezar el "Plan Negro", un operativo para perseguir a cocaleros y adversarios políticos, cuenta el diario boliviano Los Tiempos.

En una entrevista televisiva, le preguntaron sobre la posibilidad de que Morales pudiera volver a presentarse para ser presidente de Bolivia. "No creo que lo sea. Legalmente está inhabilitado y las Fuerzas Armadas tienen la misión hacer respetar y cumplir la Constitución política del Estado. Ese señor no puede volver a ser más presidente de este país", respondió Zúñiga.

En recientes declaraciones al diario El Deber, aludió a que él era "un militar de honor dispuesto a ofrendar su vida por la defensa y la unidad de la Patria". Aseguró Zúñiga que la patria estaba "bajó el acecho de los enemigos internos y externos que buscan la división, la desestabilización y el odio entre bolivianos, para apoderarse de los recursos naturales en beneficio de intereses mezquinos y de grupos de poder que responden al caudillismo".

Destitución como comandante del Ejército

La aversión de Zúñiga rebrotó el pasado martes cuando dijo que Evo no podía "volver a ser más" presidente boliviano, que los militares no lo iban a permitir. Cuando en la prensa se le preguntó que qué haría para hacer cumplir la Constitución, el general habló de utilizar "todos los instrumentos que nos otorga la Patria". Y aclaróo: "No es una amenaza con las armas, para nada. Simplemente, nosotros vamos a hacer cumplir la Constitución política del Estado. Tenemos muchas formas de hacerlo".

El expresidente Morales respondió de inmediato, asegurando que este tipo de amenazas "nunca" se habían dado en democracia. "Si no son desautorizadas por el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Ministro de Defensa, Presidente y Capitán General de las Fuerzas Armadas, se comprobará que lo que en verdad están organizando es un autogolpe", declaró Evo. Al final, el pasado martes, Arce destituyó a Zúñiga como comandante del Ejército.

Cercanía a Arce: ¿autogolpe?

Aversión por Morales y cercanía a Arce. "El militar más cercano al presidente", lo llamó el diario El Deber. Por eso también las especulaciones sobre que el golpe ha sido en realidad un autogolpe. El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, lo ha descartado de plano y ha llegado a decir que Zúñiga está "desquiciado".

Ahora, el general está arrestado tras su fracasado golpe de estado. La Fiscalía General del Estado ha iniciado una investigación penal contra él. El ministro de Justicia, Iván Lima Magne, anunció que el Gobierno buscará una pena de hasta 20 años de cárcel para Zúñiga, acusándolo de "haber atentado contra la democracia y la Constitución".