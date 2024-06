Puente busca el aval de Bruselas para reforzar una eventual denuncia contra Ouigo ante los tribunales o la CNMC

El Gobierno buscará el aval de la Comisión Europea en relación con eventuales prácticas desleales del operador francés de alta velocidad Ouigo con el que apoyar una posterior denuncia ante un tribunal ordinario o ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Los motivos concretos que argumentará en Bruselas todavía no han sido desvelados, pero entre ellos podría encontrarse la agresiva política de precios de la compañía francesa, que compite en España con Renfe y la italiana Iryo, o las trabas que Renfe sigue experimentando para abrirse paso en el mercado francés, sobre todo para llevar el AVE a París.

Este jueves, el contencioso entre el Gobierno y la operadora francesa de alta velocidad, Ouigo ha dado un paso más, que más bien es un paso al lado o incluso hacia atrás, para tomar impulso. El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado en una entrevista a Onda Cero que está preparando una "denuncia ante la Comisión Europea" por prácticas de esta compañía "que van contra la liberalización" del transporte ferroviario de pasajeros acordada hace más de dos décadas en la UE.

Puente se ha referido a este trámite al ser preguntado por la demanda ante la CNMC a la que apuntó el ministro en abril y que todavía no se ha presentado. En su lugar, buscará el respaldo de la Comisión Europea a las presuntas "prácticas desleales" de Ouigo de las que habló hace tres meses. En este caso, espera tener más fuerza jurídica para afrontar una eventual denuncia contra la compañía francesa ante los tribunales ordinarios o ante la CNMC. En los últimos meses, el regulador español ha fallado en varias ocasiones en favor de la libre competencia en el sector del ferrocarril y de demandas de Ouigo e Iryo al considerar que no perjudicaban a Renfe, como en la apertura de nuevas rutas de alta velocidad o la obligación de Adif de adelantar el reparto de la red entre los tres operadores para que puedan vender billetes con más antelación. En todo caso, fuentes de Transportes apuntan que la decisión sobre si se presentará una denuncia todavía no está tomada.

"No hemos recibido ninguna notificación", ha afirmado Ouigo este jueves tras conocer los planes del Ministerio. "Estamos tranquilos y confiamos en el funcionamiento de nuestro modelo industrial, que ha permitido democratizar la alta velocidad en España y que cada vez más ciudadanos puedan viajar en tren, el medio más sostenible", han señalado fuentes de la compañía, centrada en "consolidar" los destinos a los que ya opera y en las nuevas aperturas previstas para este año, a Elche y Murcia el 5 de septiembre y para unir Sevilla, Málaga y Córdoba en otoño.

Precios, trabas a Renfe, financiación pública...

La Comisión Europea no es un tribunal, sino la institución a la que le corresponde determinar si un determinado comportamiento está o no en línea con el Tratado de la UE, en este caso con las directivas y reglamentos sobre liberalización del transporte ferroviario. La denuncia que prepara el Gobierno incluirá una serie de motivos por los que considera que Ouigo -y su empresa matriz, la renfe francesa, SNCF- está incurriendo en "prácticas que van contra la liberalización que hemos acordado entre todos", según ha dicho Puente. En plena preparación de la denuncia ante la Comisión, se ha cuidado de no acusar directamente de "prácticas desleales" como ha hecho en el pasado.

De momento, Transportes no detalla qué "conductas" de Ouigo se expondrán ante la Comisión Europea, pero entre ellas podría estar su política de bajos precios y también el papel de la SNCF en entorpecer el despliegue de Renfe en el mercado francés de la alta velocidad. De momento, llega a Marsella y Lyon, pero desde hace años tiene la vista puesta en un AVE a París que no termina de llegar. También la inyección de capital de la compañía estatal de ferrocarril de Francia (SNCF) en Ouigo, de la que es titular al 100% y que opera en los corredores de alta velocidad españoles ya liberalizados.

Fuentes conocedoras de los pasos que está dando Transportes señalan que la demanda podría tardar todavía, quizá meses, y de momento no se sabe tampoco en qué dirección general recaerá. Este tipo de cuestiones se denuncian de forma genérica ante la Comisión Europea y después es esta institución la que determina a qué departamento enviarla. En este sentido, podría ser la todopoderosa dirección general de Competencia u otra, como la de Transportes. En enero, Puente agradeció a la comisaria del ramo, Adina Vălean, su trabajo con las autoridades francesas para que finalicen sus tramos para la conexión por tren con España, en una de sus gestiones en los últimos meses en relación con la alta velocidad y Francia. En abril también buscó, sin éxito, que su homólogo francés interviniera para garantizar un modelo "sostenible" de la alta velocidad que Puente considera que ponen en riesgo los bajos precios de Ouigo.

Poco días antes, Puente había apuntado a una posible denuncia ante la CNMC contra la política de precios de Ouigo y sus billetes a 5 o 9 euros que asegura que ponen en riesgo los balances no solo de Renfe y el tercer operador, Iryo, sino que tampoco son sostenibles para la compañía francesa, que puede incurrir en pérdidas por ello gracias a que está respaldada por su empresa matriz, SNCF. Ahora, como paso previo y sin tener decidido aún si finalmente habrá denuncia ante la CNMC, Puente ha decidido dar un paso previo y pedir el aval de la Comisión.