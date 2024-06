El Gobierno ve "legítimo" el 'Lexit' y estudiará la propuesta de la Diputación: "Castilla y León nunca ha cuajado como tal"

La segregación de una Región Leonesa que incluya las provincias de León, Zamora y Salamanca y la constitución de la comunidad autónoma número 18 en España podría convertirse en una realidad. Los ministros del Gobierno Ángel Víctor Torres, de Política Territorial, y Óscar Puente, de Transportes, han reaccionado favorablemente a la moción aprobada este miércoles por la Diputación de León para la autonomía conjunta de las tres provincias del oeste de Castilla y León gracias a los 13 síes del PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL), contra los 11 votos negativos de PP y Vox. Torres y Puente la consideran "legítima" y "respetable", y se abren a estudiar la propuesta siempre que exista un consenso.

La luz verde de la delegación provincial ha permitido que en solo un día la histórica reivindicación de UPL haya saltado a la política nacional, pues el respaldo del Partido Socialista de León en la moción ha venido acompañado de una postura similar en la vertiente nacional del partido, que conserva el poder Ejecutivo. El ministro Torres, responsable de Política Territorial, ha amparado la propuesta en virtud de un "respeto a las mayorías" y ha asegurado que es "tan legítimo" que los territorios quieran "ampliar sus competencias" y que pueda haber "nuevas autonomías" como el actual reparto territorial.

El ministro, que también ostenta la cartera de Memoria Democrática, ha anunciado que su departamento recibirá y estudiará la propuesta de la Diputación, y ha apelado al consenso y al respeto "uniforme y completo" de la Constitución como mandamientos para que esta propuesta se convierta en realidad. La Carta Magna garantiza en su artículo 2 "el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran [la Nación]" y en su artículo 143 el derecho de las provincias "a constituirse en comunidades autónomas si así lo deciden la mayoría de sus municipios y sus diputaciones provinciales".

"No hay una identidad castellano y leonesa"

El ministro Puente, que fue alcalde de Valladolid entre 2015 y 2023, también se ha pronunciado sobre este debate, que él mismo ha calificado como un "jardín". El ministro de Transportes ha afirmado que "respeta" y "entiende" la postura de la segregación por razones históricas y ha declarado que en las cuatro décadas de existencia de Castilla y León la unión "no ha funcionado desde el sentido de pertenencia".

El socialista ha argumentado que la actual región castellanoleonesa "se creó por las razones que se creó" y que "nunca ha cuajado como tal", pues cree que "no hay una identidad castellano y leonesa". "Esta es la realidad y no pienses que no me duele", ha apostillado.

A pesar de su reflexión sobre las raíces, la identidad y la pertenencia, Puente ha negado que comparta la decisión del PSOE leonés de querer escindir la Región Leonesa, pues piensa que una hipotética secesión "no va a cambiar la vida de los leoneses". En cuanto a la postura que tomará el Gobierno de España sobre este asunto, Puente ha apuntado que todavía se deberá definir y que "muchas veces el camino se hace andando".

Puente ha hecho referencia a su cercanía con este asunto como exalcalde vallisoletano al admitir que en este debate ya tiene "el lomo lo suficientemente zurrado". De hecho, la moción aprobada el miércoles no ha sido la única que apoya la tesis del leonesismo. En los últimos años, 63 ayuntamientos de la provincia leonesa han aprobado iniciativas similares, entre ellos la respaldada en la propia ciudad de León en 2019, también con los votos del PSOE. "La identidad de los leoneses ni está ni estará nunca unida a Castilla y León", dijo entonces el portavoz de UPL, Eduardo López.

¿Qué implica la postura del Gobierno?

Independientemente de que las declaraciones de Torres y Puente sean extrapolables o no a todo el Gobierno y el PSOE -cuestión que aún tendría que definirse-, los posicionamientos sientan un importante precedente en tanto que el primero de lo responsables ostenta la cartera de Política Territorial. Pero el respaldo tiene un perfil más simbólico, pues materializar la propuesta será algo mucho más arduo de conseguir.

Si bien la Constitución se abre a la separación de las provincias -sin perjuicio de que algunos juristas interpreten la indisolubilidad de la Nación también en clave provincial-, llevar a cabo esta segregación requeriría de una reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y ello exigiría una mayoría de dos tercios de la Cámara autonómica. Actualmente suman mayoría absoluta PP y Vox, partidos que votaron en contra en la moción provincial de León, por lo que resultaría difícil la aprobación. Posteriormente, la reforma del Estatuto debería ser aprobada en Ley Orgánica en las Cortes Generales (Congreso y Senado).

Paralelamente a la difícil reforma estatutaria, en el ámbito local, el consenso deberá ser también de dos tercios de los municipios de la provincia segregada o del conjunto de ellas. A priori, solo 63 de los 211 municipios leoneses (menos del 30%) han dado luz verde a esta moción, y la fundación de la Región Leonesa requeriría también de dos tercios de apoyo en Salamanca y Zamora. De momento y con la representación política actual, el 'Lexit' no parece factible.