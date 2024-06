Enrique Solís denuncia su suplantación de identidad en una conocida aplicación de citas

El empresario andaluz Enrique Solís ha querido mostrar la suplantación de identidad que está sufriendo. A través de sus redes sociales, el hijo de Carmen Tello y de Miguel Solís ha subido una historia a Instagram donde muestra lo que le ha ocurrido.

Tras conocerse su ruptura con Vicky Martín Berrocal, parece que los estafadores han aprovechado su soltería para abrir una cuenta con sus imágenes en una conocida aplicación de citas.

"Alfonso, 37 años, abogado. Me quiero enamorar", así es la carta de presentación falsa. Una biografía para la que han usado una fotografía de Enrique Solís.

Historia de Instagram de Enrique Solís en el que muestra la suplantación de identidad. INSTAGRAM

El empresario ha dejado claro que él no es Alfonso y no se quiere enamorar. "Yo no sé qué es esta app, pero quien la tenga, que denuncia. Qué gente más enferma", ha escrito junto a una captura de esta supuesta nueva cuenta que se ha abierto para ligar.

No es el primer famoso que denuncia públicamente su suplantación por algún tipo de engaño o estafa. El pasado mes de abril Susanna Griso alertó de una estafa en su nombre con criptomonedas, mientras que Paloma Cuevas sufrió una suplantación de identidad en redes sociales.