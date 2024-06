Zelenski pide otra cumbre de paz y avisa de que no habrá "diálogo secreto" con Putin: "No podemos tener guerra durante años"

Volodimir Zelenski sabe que la guerra no se puede alargar mucho en el tiempo pero de momento cuenta con el respaldo unánime de la Unión Europea, y así lo ha reconocido este jueves desde Bruselas, como invitado a la cumbre del Consejo Europeo, solo un día después de la apertura de negociaciones de entrada a la Unión. Ahora, Zelenski asegura que debería celebrarse otra cumbre para la paz como la que se dio hace días en Suiza porque el país "no puede estar en guerra durante años".

Asimismo, tiene claro que no puede haber "un diálogo secreto con Rusia", sino que, de darse, las conversaciones tienen que ser "abiertas" para que sean fiables. "Da igual quien habla con quien o si hay diálogo secreto, tenemos que hacerlo abiertamente, para nosotros es importante", sostuvo junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. El líder ucraniano, eso sí, asume que para que acabe el conflicto es necesario "un plan detallado para la paz".

Por ahora, el ejército de Kiev trata de resistir, y para eso necesita más munición y más material militar. "Tenemos que trabajar en los próximos pasos. Siempre decís que somos muy rápidos, pero lo necesitamos. Discutiremos con los líderes sobre los próximos pasos y por supuesto, sobre las cosas urgentes: defensas antiaéreas", sostuvo, al tiempo que se congratuló precisamente del inicio de las negociaciones para la entrada de Ucrania en la UE, aunque el camino todavía es muy largo. "Hemos esperado esto durante un largo periodo de tiempo y todo el mundo, los civiles, y por supuesto nuestros héroes en el campo de batalla. Sabéis cuánto queremos estar en la UE", concluyó.

También le preguntaron al dirigente por los posibles resultados en las elecciones legislativas de Francia, que celebran este domingo su primera vuelta. No quiso Zelenski entrar demasiado en materia. "Las elecciones son una decisión de uno u otro país. No podemos presionarles y no queremos hacerlo. Se trata de la libertad, de los valores por los que estamos luchando. Y por eso espero que muchos países estarán en el lado correcto de la historia, de nuestro lado", resumió.

Estas palabras de Zelenski se dan el mismo día en el que Rusia ha lanzado sobre Ucrania una nueva batería de ataques de largo alcance, centrada en las localidades de Volchansk, Neskuchnoye y Liptsi, en la región de Járkov, tal como confirmaron las fuerzas de Moscú.