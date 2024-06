Luis Mariano Santos, líder del secesionismo leonés: "León tiene una identidad, una historia y un idioma diferentes a Castilla"

"Yo no digo que Valladolid nos roba, pero a los leoneses nos ha ido muy mal dentro de Castilla y León". Así lo afirma Luis Mariano Santos, secretario general de Unión del Pueblo Leonés (UPL), el partido que defiende la 'independencia' de León y su constitución como nueva comunidad autónoma junto a las provincias de Zamora y Salamanca. Sus aspiraciones secesionistas dieron este miércoles un paso adelante al aprobarse en la Diputación de León una moción a favor de la autonomía leonesa con el apoyo del partido socialista. Su sueño del 'Lexit' parece ahora un poco más cerca.

¿Por qué debería León convertirse en una nueva comunidad autónoma?Hay dos razones fundamentales. Primero, por una cuestión de imposición, porque a León, Zamora y Salamanca, que eran una región histórica, se las introdujo de forma impositiva en una comunidad autónoma que no tiene absolutamente ninguna cohesión territorial, como ha reconocido el propio ministro, Óscar Puente. Nosotros no tenemos una identidad parecida a la de los castellanos, más allá de la relación de vecindad normal que pueden tener dos territorios cercanos. Y luego hay una cuestión fundamental y es que en estos 40 años nos ha ido muy mal dentro de Castilla y León porque León, Zamora y Salamanca tienen ahora peores indicadores económicos que cuando se creó esta comunidad. Por poner un ejemplo, León era la provincia más poblada cuando se constituyó la autonomía y en estos momentos hemos perdido más de 100.000 habitantes, mientras que Valladolid ha crecido y ahora nos supera en población. Además, las tasas de actividad económica de León, Zamora y Salamanca son de las más bajas de España. Su desarrollo se ha condenado.

¿Y esos problemas se solucionarían con una autonomía propia?Hay estudios económicos que demuestran que tendríamos un sistema de financiación mucho más favorable, pero lo fundamental es que nosotros podríamos repartir los recursos de una forma más equilibrada y sin centralismos. Una de las premisas cuando se crearon las autonomías fue la descentralización, pero aquí lo único que se hizo fue cambiar la centralización de Madrid a Valladolid, que ejerce como capital aun no existiendo capitalidad en esta comunidad autónoma. Eso ha provocado que el eje Valladolid-Burgos haya crecido y se haya desarrollado estupendamente, mientras que otras provincias no lo han hecho. Ha habido un desarrollo a doble velocidad y un desequilibrio territorial. En estos 40 años de experimento se ha demostrado que no han sido capaces de desarrollar todas las provincias por igual. Mientras a unos les va bien, a otros nos va muy mal en esta comunidad y es evidente que tenemos que cambiar esta situación.

Su discurso recuerda un poco al 'España nos roba' del nacionalismo catalán, ¿Valladolid les roba?No, yo nunca utilizaría el discurso de 'Valladolid me roba' y no tengo nada en contra de los vallisoletanos. Lo que digo es que haber situado el 95% de sedes institucionales en la ciudad de Valladolid ha generado un desarrollo del eje central, que no se ha dado en las demás provincias y eso se puede ver con datos. Estos 40 años han demostrado que unos suben y otros bajan. Pedimos que, por lo menos, se nos conceda el derecho a decidir y a decir que no queremos seguir en el mismo sitio donde nos han metido sin preguntar, porque no nos ha ido bien.

Luis Mariano Santos, reclamando la autonomía leonesa. UPL

¿Se considera un nacionalista leonés?No, nosotros somos regionalistas. Decimos que no somos ni mejores ni peores, sino diferentes. Llevamos 31 años haciendo política para intentar cambiar las cosas y hemos presentado modificaciones del Estatuto de Autonomía que nunca nos han aceptado porque PP y PSOE no han estado por la labor. Sabemos que para avanzar tenemos que convencer a ese bipartidismo clásico y si para ello UPL tiene que ser el partido más votado en León, Zamora y Salamanca, pues ese será el camino. En las pasadas autonómicas, ya fuimos el partido más votado en más de 50 Ayuntamientos de la provincia de León.

Al PSOE parece que ya lo han convencido porque ha votado a favor de su moción en la Diputación de León.Sí, sus posiciones están virando después de amenazar durante mucho tiempo a sus concejales para que votaran en contra de este tipo de mociones, muy probablemente porque UPL tiene ahora más poder y se han encontrado con que somos socios en muchas administraciones. Pero en el PP también hay personas que apoyan el leonesismo: su alcalde en el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen promovió la misma moción que ahora ha rechazado en la Diputación. Y en otros Ayuntamientos también han votado a favor de la autonomía leonesa concejales de Vox, Podemos o Izquierda Unida. Esta es una reivindicación transversal, no es de derechas ni de izquierdas.

Ha hablado antes de una identidad leonesa, ¿en qué se diferencia de la castellana?La pregunta sería, ¿en qué se parecen? Toda nuestra historia, lenguaje, desarrollo rural... son absolutamente diferentes a la parte castellana. Esto no se trata de si aquí somos más rubios o morenos ni de que los de León tengamos un gen especial, no es León contra Castilla porque ambas forman parte del escudo de este país y han sido muy importantes en la configuración de España, pero cada una por su lado. León fue la cuna del parlamentarismo en Europa, donde por primera vez se concedieron determinados derechos, tiene una historia fundamental que no tiene Castilla, que también tiene una identidad estupenda, tan honorable como la de León, y deben conservarse ambas, pero no son iguales. El artículo 5.2 de nuestro Estatuto de Autonomía dice que hay que proteger el leonés, que era el idioma que se hablaba en León hace muchos años, pero la realidad es que no les ha importado preservar nuestra historia ni nuestras tradiciones.

¿Todavía queda alguien que hable leonés?Si seguimos así otros 40 años ya no existirán ni las palabras porque no se ha hecho nada por preservarlo. Los expertos lingüistas dicen que el leonés estaba muy afianzado en determinadas zonas rurales de la provincia de León y de Salamanca, pero los profesores consideraban entonces que era una forma errónea de hablar y, poco a poco, se han ido destrozando las particularidades de este idioma que tiene mucha relación con el bable o asturiano. De hecho, hay lingüistas que hablan de asturleonés.

¿Lo impartiría en las escuelas en caso de lograr la autonomía leonesa?Sí, a nosotros nos encantaría que se estudiara en las escuelas, pero de forma voluntaria, sin imposiciones. Nunca hemos querido imponer que se hable en leonés, pero sí queremos conservarlo y que la gente que quiera estudiarlo o hablarlo, pueda hacerlo. Es una riqueza cultural importante, pero la Junta de Castilla y León y el Partido Popular en concreto nunca han tenido ningún interés en defenderlo.

Nunca hemos querido imponer que se hable en leonés, pero sí queremos conservarlo y que la gente que quiera estudiarlo o hablarlo, pueda hacerlo"

¿Usted sabe hablar leonés?No, no lo hablo. Conozco algunas palabras y expresiones, incluso he dado algún discurso en las Cortes en leonés, pero no soy un experto lingüista ni he tenido tiempo para sentarme a estudiarlo. Pero sí hay mucha gente que lo controla y existen cuentos y libros editados en leonés.

UPL gobierna en varios Ayuntamientos de León, pero su presencia en Zamora y Salamanca no está tan arraigada, ¿en esas dos provincias también hay ciudadanos que apoyen la autonomía leonesa?Hay encuestas que dicen que casi el 80% de la ciudadanía leonesa está a favor, pero incluso en Zamora y Salamanca hay sondeos que muestran un amplio apoyo, cercano al 50%. Está claro que UPL tiene menos implantación en esas dos provincias porque han sido muchos años de gobierno del PP en esta comunidad, que se han dedicado a borrar y hacer olvidar ese hito histórico que fue la región leonesa que existió hasta 1983. También tengo la sensación de que en Zamora y Salamanca tienen miedo a cambiar un modelo centralizado en Valladolid por otro centralizado en León, pero no es así porque nosotros proponemos un cambio de concepto hacia un modelo en el que estén descentralizados todos los organismos.

¿Pero la capital de esa nueva autonomía sería León?No, eso es algo que ni siquiera nos hemos planteado y que León, Zamora y Salamanca tendrían que decidir en su momento. Yo personalmente no optaría por ninguna capitalidad fija, sino por descentralizar todas las instituciones y que todas las provincias tuvieran organismos porque tenemos cierta cercanía y no serían dificultosos los traslados. Hay comunidades autónomas que no tienen capital y que conviven perfectamente con esa realidad.

Concentración en apoyo a la autonomía de León. EFE

¿Qué ocurriría con El Bierzo? Porque allí también hay quienes abogan por independizarse de León...Ese es un argumento que se ha utilizado para enfrentar a El Bierzo y León y que ha incentivado la propia Junta para frenar el leonesismo, pero realmente son una minoría los que quieren separarse de León o unirse a Galicia. Dicho esto, lo que sí te puedo reconocer es que El Bierzo tiene unas peculiaridades identitarias diferentes y una especialidad que hay que mantener. Además, quiero recordar que en la zona de La Cabrera es donde más arraigado está en estos momentos el leonés, aunque también se habla gallego en partes del Bierzo cercanas a Galicia y, como es lógico, también habría que mantenerlo. No es cierto que en El Bierzo se quieran separar, lo que sí hay es mucha gente que en una futura comunidad autónoma leonesa le gustaría tener el estatus de provincia.