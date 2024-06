Ayuso pide una Conferencia de Presidentes sobre el reparto de menores migrantes: "Es vergonzoso e inhumano"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado al presidente del Gobierno central una Conferencia de Presidentes autonómicos para abordar la situación de los menores no acompañados que llegan a España y el reparto por las regiones. "Lo que está haciendo el Gobierno con la política migratoria es vergonzoso y, además, es una inhumanidad tremenda", ha expresado este jueves durante una entrevista. La dirigente considera que sería necesario intensificar la protección en las fronteras y actuar en los países de origen para que estos menores no acompañados no terminen deambulando por la calle.

"Tú no puedes por las noches, en aviones, mirando para otro lado, soltar ahí a la población… El Gobierno utiliza la inmigración como señuelo para decir que son los que tienen las esencias de la progresía y son las mejores personas", ha manifestado Díaz Ayuso. La presidenta autonómica considera necesario que el presidente hable con los representantes de todas las comunidades para saber hacia "dónde vamos con la inmigración y qué hacemos con los menores no acompañados".

"Me parece repartir miseria y agravio el ir, como hace el Gobierno, buscando la ruptura entre comunidades y pactando una a una", ha señalado. El Ejecutivo nacional prepara una reforma la Ley de Extranjería para modificar el cupo que pertenece a cada región para acoger a los menores migrantes. Desde Just anunciaron esta semana que votarían en contra si excluían del reparto a Cataluña. Madrid no ha valorado de forma positiva que se puede llegar a dar esta excepción en la acogida de menores, por ello Ayuso considera necesario un encuentro: "Por qué no da la cara alguna vez y convoca una Conferencia de Presidentes que hace ya dos años, que tendría que haberlo hecho y se comporta como un presidente del Gobierno".

Proteger las fronteras y actuar en origen

Además de reclamar este encuentro, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha considerado que el PSOE tiene una doble cara cuando se trata de inmigración: "si MENA lo dice un alcalde del PP es racista, pero si lo dice el alcalde de Fuenlabrada, como dice estos días, él no porque es socialista". Con ello hacía alusión a la negativa del alcalde socialista de Fuenlabrada de que la Comunidad abriera allí un centro de menores no acompañados: "¿Son menos racistas? Porque cuando la alcaldesa de Alcalá de Henares, con mucha valentía y responsabilidad, denunció la situación de miles de personas que las dejan en autobuses, la llamaron racista".

Asimismo, durante su intervención, ha reivindicado el papel que cumplen las comunidades autónomas en esta situación, ya que son quienes proporcionan "atención, cariño, acogida e integración y sin la ayuda del Gobierno". "En Madrid no hay guetos, hemos crecido en más de un millón de habitantes y aquí todo el mundo es tratado por igual", ha destacado.

Para Ayuso, el Ejecutivo central debería incrementar la protección de las fronteras, centrar los esfuerzos en los países de procedencia de estas personas y exigirles responsabilidades a sus gobernantes. "La situación que vive Canarias no va a acabar, son corredores que se están convirtiendo en un verdadero problema para los propios inmigrantes, para los inmigrantes que ya llevaban aquí un tiempo, que no tienen dónde estar ni cómo integrarse", por ello, ha considerado que la Unión Europa debería exigir a Sánchez más medias.