Feijóo desmiente a Bolaños y le exige que explique su giro con respecto al CGPJ: "El texto no se va a modificar ni una coma"

"Si el PSOE inventa otra ley distinta a la acordada y que, ha de votarse en su totalidad, el PP no la votará". El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha desmentido este jueves al ministro Félix Bolaños quien, tras pactar la renovación del CGPJ con los populares, ha afirmado este mañana que el acuerdo "no es vinculante" por lo que el texto no garantiza que se cambie el sistema de elección. Feijóo se ha mostrado "sorprendido" por las palabras del que fuera el interlocutor socialista en la renovación, pero avisa: "Vamos a votar la ley en su totalidad, no parcialmente". También exige al ministro que explique "su cambio de posición" y anima a leer el texto consensuado para comprobarlo.

Feijóo admite que "Pedro Sánchez no se caracteriza por ser un hombre fiable" y que puede ocurrir que el PSOE intente cambiar la ley acordada. No obstante, ha insistido varias veces en que en ese caso el PP no votaría la ley y, en todo caso, ha subrayado que no tiene "preocupación" al respecto. Con todo, asegura que "ese texto no se va a modificar ni una coma" y que el 23J empezará el camino de la despolitización del CGPJ, ha señalado en una entrevista de Al Rojo Vivo.

El líder del PP ha reivindicado la renovación del CGPJ como un éxito propio porque "donde el PSOE dijo no, ahora ha dicho sí". En este sentido, por ejemplo, ha puntualizado que "por fin no hay ningún vocal que haya dedicado los últimos cinco años a la política" y que "se acabó que uno sea ministro por la mañana y Fiscal General por la tarde" o que un diputado o senador pase del Congreso o el Senado. También ha destacado el aumento de requisitos de los miembros y, de manera particular, algo que en su opinión ha pasado más desapercibido como es que en los próximos cinco años la ley acordada prevé 1.000 nuevas plazas de jueces y magistrados, lo que paliará uno de los principales problemas de este país.

Si bien se ha mostrado reticente a que Sánchez busque nuevos consensos con el PP, pues Sánchez "esta muy preocupado con la gobernabilidad de Cataluña", ve una obligación la renovación de otros órganos y avisa que no va a renunciar a su parte del pastel. Para Feijóo, pactar las plazas del Banco de España no solo es posible sino obligatorio y ha añadido en este sentido que en 40 años de democracia el Gobierno siempre ha elegido al gobernador y la oposición, al subgobernador. En el otro extremo ha colocado la renovación de RTVE. El popular ha enfatizado que "no va a blanquear ilegalidades" porque, en su opinión, lo que ocurre en la televisión pública "no solo es ilegal sino amoral"

Asimismo, el líder del PP ha negado haber recibido presiones internas para romper las negociaciones con el PSOE después de que esta misma semana reconociera haber "recibido presiones de todo tipo y he escuchado afirmaciones diversas, incluso contradictorias". Feijóo ha asegurado que desde su partido no ha tenido ninguna presión porque, además, en su discurso de investidura procuró de explicar su postura y avisó de los pasos que daría para formaliza el acuerdo. Y esto ha insistido incluso cuando le han preguntado en concreto por las reticencias de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso: "No ha habido ni un minuto de fricción ni descoordinación porque hice lo que me comprometí a hacer nueve meses antes en el Congreso".