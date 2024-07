Miranda!: "Más que un ritmo, el pop es una manera de comunicar"

Llevan casi 25 años en la música, pero aseguran no querer hacer balances de su trayectoria y no tener más ambición que seguir haciendo las cosas tan bien como en el último cuarto de siglo.

Alejandro Sergi y Julianna Gattas son Miranda!, uno de los grupos pop más prestigiosos, asentados y exitosos de Latinoamérica. Con más de ocho millones de oyentes mensuales en Spotify, fans en todo el mundo y siete discos a sus espaldas, este grupo porteño cuenta en su haber con los premios nacionales e internacionales más importantes de la música.

Formados a principios de 2001 y contando durante sus primeros años con dos integrantes más que les daban el estatus de grupo, este ahora dúo cuenta con una legión de seguidores en todo el mundo que, entre otros muchas fechas, les ha llevado a colgar el cartel de sold out en su concierto de Las Noches del Botánico, festival madrileño.

Repletos de amor por la música, el motor, aseguran, que les hace querer seguir dándolo todo en su oficio, el éxito durante su concierto en Madrid ha hecho que vuelvan a sacar otra fecha más para la capital española, por lo que será posible volver a verlos en la sala La Riviera el próximo 4 de septiembre.

Sobre pop, pasado, presente y futuro, Alejandro y Juliana, los Miranda!, se sientan a charlar con 20Minutos en el Jardín Botánico de Alfonso XIII, entre las múltiples facultades de la Universidad Complutense de Madrid.

Les queda menos de un año para cumplir 25 de carrera. ¿Qué balance hacen de este tiempo?Alejandro Sergi: No solemos hacer balances porque siempre hay alguien que los hace por nosotros. Después, los leemos. No somos muy de mirar al pasado. Tomamos un poco de conciencia a veces, cuando hablamos con los fans y nos cuentan vivencias que han tenido hace tiempo con la banda, pero nos cuesta hacer un balance. Sí sentimos que mantuvimos una carrera constante y fiel a la idea que teníamos de la música, pero más que balance es una sensación de satisfacción de haber atravesado todos estos años sin sufrir, solo pasándolo bien y haciendo lo que siempre quisimos. Hemos ido superando, aprendiendo y montando cada vez mejor nuestros conciertos. Tratamos de mejorar diariamente. En lo personal no soy de hacer balances, tampoco con el grupo.

​Juliana Gattas: Yo aún menos todavía. Tengo un desequilibrio absoluto con eso (risas).

Si no quieren hacer balances, llevemos la pregunta por otro lado: teniendo un palmarés impresionante y un éxito indiscutible, ¿tienen algún fracaso en su carrera que les haga mella? JG: Sí, pero todos los fracasos los consideramos parte del día a día. No nos marcan, no nos impactan y no nos traumatizan; por lo general, nos dan risa. Si nos enseñan, son tan bienvenidos como los éxitos. No hemos tenido fracasos grandes, siempre tuvimos una carrera muy constante, de tocar ante grandes cantidades de público pero poco a poco. Nunca tuvimos ningún parate que pudiera considerarse un gran fracaso. Sí hemos tenido temas que no funcionaron tanto como pensábamos, pero no es un fracaso como tal, pues grabamos las canciones pensando en si nos gustan a nosotros. El resto nos parece liviano.

Sacaron hace año y media su último trabajo, Hotel Miranda!, el séptimo álbum de estudio. ¿Qué motiva a una banda a seguir haciendo música después de tantos años? AS: Nos encanta la música. Y eso no se detiene nunca. Nosotros nos conocimos por la música, nos invitamos a nuestras casas y nos enseñamos los discos; hoy en día, todavía escuchamos algo que nos llama la atención y nos lo compartimos. Cada vez que escuchamos algo que nos gusta o vamos a un concierto, pensamos en hacer música u organizar un show. La llama no se apaga porque antes que músicos, somos fans. Para nosotros es un privilegio enorme sentir que después de tanto tiempo dedicándonos a esto formamos parte del mundo del que también somos fans. Esto es algo que nunca se va a terminar. Yo nunca me voy a aburrir de escuchar música, y mientras la escuche, siempre tendré ganas de hacer la mía propia.

Vuelven a España después de cierto tiempo, aunque por aquí han girado bastante. ¿En qué dirían que se diferencia el público español del argentino? JG: Desde siempre fuimos muy fans de la música que se hace en España. La primera vez que vinimos, lo hicimos con Fangoria, que nos escucharon y nos trajeron de teloneros para su concierto. Tenemos muchas referencias de acá, y la máxima diferencia, aunque ahora no es tan marcada porque todo se ha globalizado mucho, es lo acostumbrados que están acá al pop, al color y a todo eso. Allá había mucho más contraste con el rock. Ahora hay muchas más bandas tocando en todos sitios, pero antes poníamos mucho el foco a la cantidad de bandas de pop que había acá.

​AS: Sí, pienso igual. En el concierto de Las Noches del Botánico, nosotros compartimos show con una banda llamada No te va a gustar. Sentimos mucha afinidad con ella, pero es una banda más de rock. Hace unos años, esa unión en vivo no hubiese sido tan natural de hacer; antes, los del pop tocaban con los del pop y los del rock con los del rock; ahora todo se mezcla mucho más. Es lo que dice Juli, creo que el público celebra eso.

Han pasado de ser un grupo musical formado por varios miembros a ser un dúo. ¿Sienten que esta transformación de la banda ha provocado cambios musicales? AS: Sentimos que ha habido cambios musicales, pero no decididamente tienen que ver con los miembros que están o no en el grupo. La realidad es que el grupo se inició con Juli y conmigo, tuvimos un par de ensayos y después se sumaron los demás. De alguna manera, la composición siempre se centró en nosotros y, sí, cada quien hizo su aporte, pero pasa lo mismo con los músicos que están en vivo hoy, también tomamos en cuenta sus puntos de vista. Pero el control pasa por nosotros dos y sentimos Miranda! un proyecto que llevamos nosotros. Los cambios en nuestra música son naturales, cada uno de los integrantes que pasó hizo su aporte, pero si hubieran seguido los mismos músicos también hubiéramos hecho cambios.

Se teoriza en la música sobre la muerte del pop, el cual estaría evolucionando tanto que ya sería otra cosa diferente a lo que llamábamos pop. ¿Están de acuerdo? AS: ¡Es que el pop es eso!

​JG: Le queda mucho mejor la palabra "evolución" que "muerte". Al existir este abanico de convivencia de estilos, obviamente los estilos musicales se van nutriendo de otros. Una canción ahora puede ser pop, dance, trash, trap y todo a la vez. Nosotros tenemos una lupa más básica para decidir qué es cada cosa: esta canción te hace bailar; esta, llorar; esta, pensar. Pensamos los temas en cuestión de nuestro propio show. El pop no está muerto porque el pop lo globaliza todo.

​AS: También puede ser que acá en España se hagan cargo del pop desde hace mucho tiempo, pero en Argentina está pasando todo lo contrario. La música pop allá está viviendo un momento de reconocimiento muy grande porque durante muchos años fue un estilo que se asociaba con lo comercial y lo mainstream. Ahora, eso ha cambiado y hay un montón de artistas que con orgullo se autodenominan pop. Si acá está muriendo, ya venimos nosotros a revivirlo (risas).

​JG: O si tiene que morir y nacer algo nuevo, también.

​AS: ¡También! La música es música. Nosotros sentimos que el pop, más que un ritmo, es una manera de comunicar. Es una manera sencilla y que gente diferente puede entender. Tiene que ser una música de no muy complicado acceso, aunque luego tenga muchas capas.

​JG: Todo es pop y todo son modas. Yo escuché que el rock había muerto, pero ahora siento que volvió con muchos traperos que tienen actitudes más rockeras.

Ahora que lo mencionan: en Argentina, desde hace unos años tienen una escena trapera brutal con gente como Duki, quien llenó hace pocas semanas el Bernabéu, o Bizarrap, entre otros muchos. ¿Cómo ven este tsunami desde su posición de artistas consagrados? AS: Primero, nos da muchísimo orgullo y alegría que colegas de nuestro país triunfen tan enormemente en todo el mundo; y segundo, nos viene bien porque es un efecto que nos rebota. A nosotros nos viene súper bien porque todos esos artistas nos conocen, con muchos también hemos colaborado, y nos favorecen para que mucha gente que se acerca a la escena argentina por primera vez gracias a ellos investiguen un poco y se encuentren también con lo nuestro. Estamos muy contentos de que la escena haya crecido tanto desde la pandemia en adelante, están actuando en escenarios que eran impensables para artistas argentinos hace no tantos años.



JG: Y más que porque sean argentinos, porque los consideramos muy originales a todos. Se inventan héroes, personajes y formas de hacer música diferente. Son artistas que admiramos, conocemos y nos dan mucho orgullo.