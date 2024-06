El emotivo mensaje de Marisa Martín Blázquez a Fayna tras la detención de 'El Yoyas': "Tu alegría, es la nuestra"

Marisa Martín Blázquez ha seguido muy de cerca el caso de Carlos Navarro, más conocido como 'El Yoyas', quien ha sido detenido este miércoles tras dos años fugado. Tras la detención, la colaboradora de televisión, no ha dudado en mandarle un emotivo mensaje a Fayna Bethencourt.

Martín es consciente de lo que ha sufrido la exmujer de 'El Yoyas' durante estos años, es por ello que ha querido dedicarle a ella un mensaje. Ha subido a su perfil de Instagram una story dedicándole unas palabras muy emotivas y significativas.

"Carlos Navarro, alias 'El Yoyas' ha sido, por fin, detenido y se hace justicia. Fayna Bethencourt puede sentirse libre y sonreír", ha empezado escribiendo junto a una imagen de la que fuera concursante de Gran Hermano.

Mensaje de Marisa Martín Blázquez para Fayna. INSTAGRAM

"Por eso yo, hoy aquí, no traigo la imagen de un monstruo, sino la de una mujer que ha luchado infinito para poder sentirse libre de las garras de un depredador que maltrataba a ella y a sus hijos. ¡Tu alegría, querida, es la nuestra!", ha continuado la colaboradora.

Aunque Fayna Bethencourt no ha reposteado la historia de Instagram, no ha dudado en publicar un mensaje agradeciendo las muestras de cariño: "Gracias a toda la gente que me escribe para darme cariño. Valoro de corazón cada mensaje de alegría por mí y por los míos. Les abrazo muy fuerte a todos y especialmente a los que siempre han estado apoyándome durante todo este tiempo en esta lucha. Infinitas gracias".